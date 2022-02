Tras varios meses de espera, finalmente salió a la luz el primer teaser de Entrevista con el vampiro, la nueva serie que se estrenará en el canal de televisión AMC y que se basará en las novelas de Anne Rice.

Pese a que solo fueron unos pocos segundos, en el video compartido durante el Super Tazón se pudo ver el encuentro entre Louis y Lestat, los dos icónicos personajes que protagonizaron la clásica película del mismo nombre.

La breve escena transcurre en una iglesia, donde Lestat se aparece frente a un temeroso Louis y le menciona que él “lleva la muerte a aquellos que la merecen”.

Louis de Entrevista con el vampiro. Foto: AMC

Lestat de Entrevista con el vampiro. Foto: AMC

Interview with the vampire tendrá como protagonistas a Sam Reid, quien le dará vida al vampiro Lestat, y a Jacob Anderson (Gusano Gris de Game of thrones), que vuelve a la pantalla chica para interpretar a Louis.

Hasta el momento, los detalles de la producción todavía se mantienen de manera confidencial; sin embargo, la familia de Rice, quien falleció en 2021, ha dado el visto bueno a la serie.

¿De qué trata Entrevista con el vampiro?

La historia gira entorno a Louis de Pointe du Lac, un joven que perdió a su familia en el siglo XVIII y, debido a la tristeza, se deja convertir en vampiro por Lestat de Lioncourt.

No obstante, aceptarse como un chupasangre será una lucha constante para Louis, quien decide relatar su historia a un periodista en la ciudad de San Francisco.