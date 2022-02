Doctor Strange 2: director de la primera entrega habla sobre el nuevo tráiler

Doctor Strange in the multiverse of madness será la primera película de Marvel en ser estrenada este 2022. El largometraje estará protagonizado por Benedict Cumberbatch, quien actualmente se encuentra nominado para los Oscar 2022 como mejor actor por el filme El poder del perro.

La esperada secuela iba a estar a cargo, inicialmente, de Scott Derrickson, quien iba a continuar con su trabajo mostrado en la primera entrega de Doctor Strange. Sin embargo, debido a diferencias creativas, Derrickson decidió separarse de Marvel Studios.

Fue ahí que el estudio decidió contratar a Sam Raimi, un cineasta con experiencia trabajando en cintas de terror y de superhéroes, ya que fue quien dirigió la icónica trilogía de El hombre araña, protagonizada por Tobey Maguire.

Defender Strange apareció en spot de TV de Doctor Strange 2 para el Super Bowl. Foto: captura de YouTube

Scott Derrickson sobre el tráiler de Doctor Strange 2

El pasado 13 de febrero se estreno el segundo tráiler de Doctor Strange in the multiverse of madness, revelando nuevos detalles y creando más emoción en los fanáticos. El director de la primera entrega pudo ver el avance y decidió compartir su opinión sobre este a través de sus redes sociales. El cineasta escribió lo siguiente: “ El tráiler es genial y, por supuesto, ¡estoy emocionado! Amo a Sam: era el director adecuado para esta, al igual que The Black Phone era la película adecuada para mí. Todo es bueno”.

Scott Derrickson opina sobre el tráiler de Doctor Strange 2. Foto: Twitter

Próxima producción de Scott Derrickson

Luego de que el cineasta junto al guionista C. Robert Cargill decidieran renunciar a Marvel Studios, comenzaron a trabajar en una nueva cinta llamada The black phone para Universal Pictures. El largometraje fue estrenado el año pasado en el festival de cine Fantastic Fest, donde recibió criticas positivas. Ahora se espera que el filme llegue a los cines este 24 de junio de 2022.