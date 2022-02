DC: Warner Bros. anuncia película de acción real para HBO Max sobre Los gemelos maravilla

The Hollywood Reporter informó que Warner Bros. contrató al guionista de Black Adam, Adam Sztykiel, para escribir y dirigir una película de acción real inspirada en los personajes de DC Comics para HBO Max. Los productores Marty Bowen y Wyck Godfrey (The Twilight Saga y The Maze Runner), producirán este nuevo proyecto que se titula como las historietas Wonder Twins (Los gemelos maravilla o fantásticos).

¿Quiénes son Los gemelos maravilla?

Creados por E. Nelson Bridwell y Ramona Fradon para el cómic Super Amigos # 7 de 1977. Zan y Jayna, Los gemelos maravilla, son un par de hermanos extraterrestres que exclamaban: “Poderes de los Gemelos Fantásticos, actívense” en la antigua serie animada de los Súper Amigos. Mientras Jayna era capaz de transformarse en cualquier animal, Zan podía ser cualquier forma del agua.

Sin embargo, sus poderes en los cómics eran más interesantes que eso. Zan también puede convertirse en disturbios atmosféricos y en casi cualquier forma que imaginara (como una jaula), en tanto que Jayna incluso podía tomar la forma de un animal Kripton con los poderes sobrehumanos de Superman.

Además de los cómics de DC y de la serie Super Amigos, Zan y Jayna también han aparecido en la serie animada de la Liga de la Justicia Ilimitada en Smallville, con David Gallagher como Zan y Allison Scagliotti como Jayna.

Los hermanos exclamaban: “Poderes de Los Gemelos Fantásticos, actívense” en la antigua serie animada de los Súper Amigos. Foto: YouTube.

¿Cuándo se estrenaría esta nueva cinta de DC?

HBO Max no ha revelado información relacionada a este nuevo proyecto, por lo tanto, aún no se sabe cuándo comenzará la producción de este largometraje o la fecha en la que será estrenada. De igual manera, no se ha anunciado al elenco que formara parte de la película, sin embargo, es posible que en las siguientes semanas se dé a conocer más información al respecto.