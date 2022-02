Uno de los clásicos del séptimo arte con mayor recepción en su tiempo fue la película de Paul Verhoeven, Bajos instintos. A los 30 años de su lanzamiento en los cines, una de sus protagonistas, Sharon Stone, reveló lo que realmente ganó en esta producción.

Sharon Stone saltó a la fama gracias a Bajos instintos. Foto: Columbia Pictures

Hace unos años, la actriz comentó que ella ganó muy poco en ese entonces a comparación de su compañero Michael Douglas; ante esto, cuando le consultaron la cantidad exacta que recibió, prefirió no mencionarlo.

“No me pagaron por hacer Bajos Instintos. Yo gané un poco de dinero, pero Michael se llevó 14 millones de dólares. No gané lo suficiente para comprarme mi propio vestido para ir a los Oscar al año siguiente. De repente era famosa, pero no tenía dinero ”, confesó en ese momento a Q with Tom Power.

Sharon Stone y Michael Douglas como Catherine Tramell y Det. Nick Curran, respectivamente, en Bajos instintos. Foto: Columbia Pictures

Ahora, en una entrevista recién publicada por InStyle, Sharon Stone recordó sus mejores y peores momentos al grabar Bajos instintos. En referencia al rodaje, admitió cuánto obtuvo por dar vida a la escritora asesina Catherine Tramell.

La confesión llegó inesperadamente cuando comentaba que ella decidió quedarse con los vestuarios que utilizó en Bajos instintos: “No podía creer lo emocionante que era y todos los increíbles disfraces que estaban haciendo solo para mí. Puse en mi contrato que podía quedarme con la ropa”.

Bajos instintos de Paul Verhoeven se estreno en 1992. Foto: Columbia Pictures