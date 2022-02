The Batman: presentará un batimóvil diferente a lo que hemos visto en el cine hasta ahora

A lo largo de todos los cómics de Batman, así como en sus adaptaciones televisivas y cinematográficas, existen muchos elementos externos al personaje que lo ayudan a luchar y lo hacen único, como sus armas, su mansión, la baticueva y, sobre todo, el batimóvil, porque al tratarse de un superhéroe sin superpoderes, el hombre murciélago ha tenido que ingeniárselas para cumplir a cabalidad su tarea de salvaguardar a las personas buenas del crimen.

Objeto de culto

El batimóvil, más que un medio de transporte, es un arma, y es el punto clave en donde surge la transición entre Wayne y Batman en una noche. Existen varias versiones y diseños. Incluso se ha vuelto una de las piezas más importantes para los coleccionistas, pero en realidad pocas saben de dónde surgió ese auto y cuál es la relación con su dueño más allá de ser de su propiedad.

Tanto en las versiones de Batman de Christian Bale como en el de Ben Affleck el batimóvil tuvo un toque más tosco o militarizado. Pero en los avances de The Batman con Robert Pattinson se observa que se optó por algo más ligero y elegante, además se ha visto que también tendrá una motocicleta.

Robert Pattinson además del batimóvil usará en The Batman una impresionante motocicleta. Foto: Warner Bros.

Novela que narra el origen del batimóvil

Se ha publicado un libro titulado Batman: An Original Movie Novel , que trata sobre acontecimientos anteriores a la película The Batman, en donde entre otras cosas –que nos vamos a revelar aún- se cuenta que Bruce encontró el coche debajo de la Torre Wayne y pasó años reparándolo y mejorándolo.

En ese entonces, el joven Wayne no parece que tenga muchos motivos para convertirse en un justiciero, pero como es un adicto a la adrenalina y a las emociones fuertes, participa en carreras callejeras y corre bajo el nombre de “Paul”. Antes de convertirse en un héroe, la Policía llega a detenerlo por ir a velocidades extremas, pero se libra por ser rico.

Otro dato interesante que narra la novela –y que nos ayudará a entender la cinta de Matt Reeves- es que existe una red subterránea que conecta Gotham con la vieja Mansión Wayne , que actualmente no está habitada. Así que seguramente en la película The Batman iremos descubriendo más detalles de lo que hizo la familia Wayne en el pasado.

¿De qué tratará The Batman?

The Batman de Matt Reeves presentará a un Bruce Wyane que empieza su segundo año como justiciero de Gotham. La Policía le pedirá ayuda para resolver unos misteriosos asesinatos de algunas personas muy importantes de la alta sociedad de la ciudad. Así que deberá investigar en los bajos fondos y demostrar que es el mejor detective del mundo. The Batman el 4 de marzo de 2022 a nivel mundial.

Trailer de The Batman