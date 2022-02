Pasión de gavilanes 2: ¿quién es quién en la segunda temporada de la telenovela de Telemundo?

Esta esperada secuela de Pasión de Gavilanes promete drama, romance y traición. Además de los personajes originales, los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo, veremos toda una nueva generación de miembros de estas dos familias. También estarán algunos queridos actores de la temporada anterior y nuevos rostros que reemplazarán a algunas caras del reparto original. Y por si fuera poco se escuchará la ya clásica banda sonora de esta exitosa telenovela de Telemundo.

¿Quién es quién en Pasión de gavilanes 2?

Mario Cimarro como Juan Reyes

Después de casi dos décadas, Juan continúa amando profundamente a Norma. Para él no existe otra mujer más bella e importante que ella, sin dejar de admirar a las hermosas mujeres que conoce de vez en cuando. También siente celos, pues no son pocos los hombres que siguen fijándose en Norma. Su carácter sigue siendo algo explosivo y elemental, aunque ha ganado madurez y control gracias a su responsabilidad de padre y esposo.

Con Juan David, su hijo mayor, mantiene una relación muy estrecha, pero no ocurre lo mismo con sus mellizos, Erick y León, quienes han salido rebeldes y se verán envueltos en un asesinato y es entonces cuando debe enfrentarse a la batalla mental que le plantean sus dudas y su amor de padre. Juan tendrá que tomar fuerzas para proteger a los suyos y vencer a los poderosos adversarios que han llegado dispuestos a acabar con su familia.

Mario Cimarro como Juan Reyes. Foto:Telemundo.

Danna García como Norma Elizondo

Al igual que su esposo Juan, se conserva muy bien y con un encanto que en vez de desaparecer aumenta con el paso de los años. Norma es muy activa, y se ocupa no solo de su casa, sino de los asuntos de la hacienda. Muy despierta, inteligente, con mucha personalidad, y respetuosa con la gente importante y los trabajadores que le sirven. Ama entrañablemente a Juan y a sus tres hijos, a quienes protege y trata de entender.

Danna García como Norma Elizondo. Foto: Telemundo.

Juan Alfonso Baptista como Óscar Reyes

Al igual que en otros tiempos, Óscar riñe de vez en cuando con Juan, aunque lo sigue respetando. Interviene demasiado en los asuntos familiares, sobre todo en los que atañen a Eric y León (los hijos de Norma y Juan), sus sobrinos favoritos, por quienes siente una devoción de padre, quizás porque él y Jimena no han logrado tener hijos.

Juan Alfonso Baptista como Óscar Reyes. Foto: Telemundo.

Paola Rey como Jimena Elizondo

Aunque es muy equilibrada y sabe enfrentar con buen juicio y prudencia las situaciones difíciles el carácter de Jimena no ha cambiado mucho, es explosiva algunas veces, serena y tierna en otras, atrevida y muy valiente para defender la seguridad de sus seres queridos.

Paola Rey como Jimena Elizondo. Foto: Telemundo.

Michel Brown como Franco Reyes

Franco tiene una familia armoniosa y un negocio prospero de venta de caballos en el extranjero. Todo era perfecto, hasta que, sin ninguna explicación clara, empezó a mostrarse frío y distante de sus seres queridos porque le pasó y lo descubriremos a lo largo de los capítulos.

Michel Brown como Franco Reyes. Foto: Telemundo.

Natasha Klauss como Sara Elizondo

Aunque sigue siendo activa y trabajadora, una gran luchadora que se desvela por el bienestar de sus hijos Andrés y Gaby, a quienes trata de comprender y respetar, el distanciamiento de su esposo ha quebrado su ánimo y encontrará conforte en otro hombre.

Natasha Klauss como Sara Elizondo. Foto: Telemundo.

Bernardo Flores como Juan David Reyes

Juan David es apuesto, fuerte y de un carácter parecido al de su padre. Además, es inteligente, y no se deja llevar por apariencias. Justo y respetuoso con los trabajadores, ama profundamente a sus familiares, incluso a sus hermanos menores con quienes no comparte ciertos comportamientos.

Bernardo Flores como Juan David Reyes. Foto: Telemundo.

Sebastián Osorio como Erick Reyes

Erick es un joven guapo, de mirada penetrante, muy fuerte, provocador y agresivo. A veces actúa impulsivamente sin medir las consecuencias, y nada parece conmoverlo, pero también demuestra gran sensibilidad. Tiene dominio sobre su hermano mellizo, y envidia un poco a Juan David.

Sebastián Osorio como Erick Reyes. Foto: Telemundo.

Juan Manuel Restrepo como León Reyes

León quiere, respeta y obedece a Erick, aunque en muchas ocasiones no está de acuerdo con él. Trata de seguirle la corriente para no disgustarlo, porque sin él, se siente incompleto. De buena figura, agradable, podría ser un joven muy dulce, si no fuera por la influencia de Erick.

Juan Manuel Restrepo como León Reyes. Foto: Telemundo.

Jerónimo Cantillo como Andrés Reyes

Andrés es hijo de Franco y Sara. Es culto, alegre e inteligente, estudió música en el exterior y quiere seguir la carrera de compositor. Es un muchacho bastante guapo que atrae a jóvenes hermosas como Muriel, quien en un comienzo se interesa por él, hasta comprobar que solo puede aspirar a su amistad. Él es el director artístico y musical de los espectáculos que se presentan en el bar Alcalá, el negocio de Rosario Montes.

Jerónimo Cantillo como Andrés Reyes. Foto: Telemundo.

Yare Santana como Gaby Reyes

Gaby es hija de Sara y Franco. Es una joven bonita, inquieta e inteligente quien estudia lenguas modernas. Se lleva muy bien con toda su familia y se interesa mucho por la situación social y económica de la gente que conoce. Quizás por esto, se vuelve amiga de Nino Barcha, un atractivo joven que no pertenece a su grupo de estudios, que conoce accidentalmente en extrañas circunstancias, y que forma parte de una banda de delincuentes que azotan la ciudad de San Marcos.

Yare Santana como Gaby Reyes. Foto: Telemundo.

Zharick León como Rosario Montes

Después de recorrer el mundo, gracias a su matrimonio con el multimillonario Samuel Caballero, Rosario regresa al bar dispuesta a vivir intensamente la pasión, pero se fija en la persona equivocada. Su obsesión por Juan David Reyes la llevan a cometer un sinnúmero de equivocaciones que incluso la enfrentan con su propia hija Muriel.

Zharick León como Rosario Montes. Foto: Telemundo.

Kristina Lilley como Gabriela Acevedo

Gabriela se ha entregado al trabajo de su hacienda y a vivir para sus familiares. No deja de ser una señora que se esmera por mantenerse bien, cuidando a Martín su anciano padre. Tras los dos fracasos matrimoniales que tantas desgracias le trajeron a su vida, no se acostumbra a la soledad.

Kristina Lilley como Gabriela Acevedo. Foto: Telemundo.

Germán Quintero como Martín Acevedo

Debido a su avanzada edad, sufre de lagunas mentales y su falta de coordinación son cada vez más notables y frecuentes. No obstante, en ocasiones su memoria es prodigiosa pues recuerda hechos lejanos con lujo de detalles. Además, conoce perfectamente a todos sus bisnietos a quienes adora, al igual que ellos lo adoran a él.

Germán Quintero como Martín Acevedo. Foto: Telemundo.

Camila Rojas como Muriel Caballero

La hija de Rosario Montes es una joven muy hermosa, elegante y con una cultura notable. No se deja engañar fácilmente, ni confía en personas calculadoras y malignas como el mayordomo Pablo Gunter, y tampoco se somete a obedecer completamente a sus severos padres. Es muy intuitiva y cuando alguien le cae bien lo convierte en su amigo. Cuando se enamora, no duda en demostrar su amor, en disfrutarlo y defenderlo hasta las últimas consecuencias.

Camila Rojas como Muriel Caballero. Foto: Telemundo.

Sergio Goyri como Samuel Caballero

El esposo de Rosario Montes y padre de Muriel es de apariencia imponente, de buena presencia, voz fuerte y tono seguro que denota la severidad y el dominio que emplea para hacerse respetar. Debido a su desmedida soberbia, el multimillonario cirujano plástico se ha convertido en un ser cruel e inflexible.

Sergio Goyri como Samuel Caballero. Foto: Telemundo.

Katherine Porto como Romina Clemente

Aunque es una mujer modesta y bonita tiene un desagradable carácter. No es muy inteligente y lo que va sintiendo lo va haciendo de forma intuitiva. Vive con resentimiento y rabia.

Katherine Porto como Romina Clemente. Foto: Telemundo.

Jacobo Montalvo como Duván Clemente

El hijo de Romina es marcado por la amargura que le genera su abusiva madre, quien lo maltrata y lo utiliza para sus objetivos. Duván es inteligente, pero se ve obligado a mentir y a secundar las malas acciones de su progenitora.

Jacobo Montalvo como Duván Clemente. Foto: Telemundo.

Alejandro López como Demetrio Jurado

Demetrio es un hacendado que vive en una región vecina a San Marcos. Aparenta ser amable, encantador, honrado, de sanas costumbres, respetuoso y un sinfín de virtudes que está muy lejos de ser, pues en un tipo depravado, corrupto y racista.