Liam Neeson cumplirá 70 y retrasa su retiro del cine de acción: “Avisaré cuando pase”

A casi 15 años desde que la carrera de Liam Neeson logró un nuevo pico en Hollywood, sus fanáticos se preguntan cuál será la próxima película de acción de este popular actor.

El intérprete, que desde hace un tiempo se ganó a una nueva legión de seguidores tras aquella famosa llamada telefónica en Búsqueda implacable, no solo habló de su siguiente proyecto, sino de su futuro en el cine de acción, género del cual había dicho que se iba a retirar.

Desde que Neeson protagonizó la saga Taken del 2008, el actor ha continuado liderando películas con muchas más acrobacias de lo que él imaginaría, a medida de que se acerca a cumplir 70 años. En el 2021, el actor había hablado sobre un posible retiro de estas cintas, pero al parecer su visión ha cambiado.

“Cuando dije esa frase en Taken pensé que era cursi, me dijeron que la podían cambiar, pero dije que no. Cumplo 70 este año, así que todavía me salgo con la mía. Creo que las películas de acción llegarán a su fin, tienen que hacerlo. El público no es estúpido, ya sabes. Me detendré en algún momento, de eso estoy seguro. Te avisaré cuando pase”, compartió en una entrevista con Today.

Neeson compartió que todavía no está en sus planes dejar las películas de acción que lo han hecho famoso entre las nuevas generaciones de amantes del cine. En broma, el intérprete atribuyó su decisión al público, que cree que no sabrán que un hombre de 70, 80 o 90 años todavía es una estrella de acción.

De esta manera, Liam Neeson se sumaría a la lista de actores mayores de 70 años que siguen trabajando en estas historias llenas de acrobacias como Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone.

Para este 2022, el actor presenta Blacklight, película de acción donde da vida a un agente del FBI llamado Travis Block que descubre una teoría de conspiración dentro del Gobierno. Mira el tráiler aquí: