Este domingo 13 de febrero en el evento deportivo Super Bowl no solo se disfrutó de un buen juego entre Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams, sino también de los mejores tráileres y adelantos de películas próximas a ver como Doctor Strange en el multiverso de la locura.

Póster oficial de Doctor Strange 2. Foto: Marvel Studios

Ya pasadas unas horas, los fanáticos no dudaron en analizar el segundo adelanto de la cinta Marvel, llegando a especular que en una de las imágenes se puede ver desenfocado al Sr. Fantástico, miembro fundador de los Cuatro Fantásticos.

Al abrir el multiverso, Dr. Strange debe ser juzgado por su “profanación de la realidad”, así que es llevado a un jurado de superhéroes: los Illuminati. Al estar enfrente de ellos, como se suponía, vemos a los personajes de lejos y a oscuras, pues lo ideal es mantener ciertas figuras en secreto hasta el gran estreno.

Dr. Strange es llevado con los Illuminatis. Foto: captura/Marvel Studios

Sin embargo, los seguidores se han tomado el trabajo de pausar el video y aumentar brillo en la imagen, pudiendo observar un traje oscuro parecido al de los Cuatro Fantásticos, el cual posee la insignia blanca con el número 4 en el pecho, suponiendo que se trataría del mismo Reed Richards, verdadero nombre del Sr. Fantástico.

Según los cómics de Marvel, los Illuminati estaban conformados por Black Bolt, Doctor Extraño, Iron Man, Mr. Fantástico, Namor y el Profesor X. La duda está en qué hará Marvel Studios para acomodar los equipos de superhéroes, ya que sabemos que Namor recién aparecerá en Black Panther: Wakanda forever, Iron Man está muerto y a Black Bolt lo hemos visto en la serie Inhumans.

Supuesta imagen de Mr. Fantástico en Doctor Strange en el multiverso de la locura. Foto: captura/Marvel Studios

Lo más probable es que conforme pasen los días, tendremos mayor información o, en todo caso, solo será cuestión de esperar para nuevamente ser sorprendidos por Marvel. ¿Quién interpretará al Sr. Fantástico? Doctor Strange in the multiverse of madness se estrena este 6 de mayo de 2022 en todos los cines del mundo.

Tweet de fan page dedicada al Universo Cinematográfico de Marvel: Foto: captura/Twitter/@operantemarvel

Tráiler de Doctor Strange en el multiverso de la locura