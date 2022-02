¿Tom Cruise en Doctor Strange 2? Supuesta variante de Iron Man desata furor en redes

La secuela Doctor Strange: in the multiverse of madness es una de las películas más esperadas del 2022. Ello definitivamente se afianzó con el estreno de su impresionante segundo tráiler oficial, el cual fue liberado en el Super Bowl 2022. Las imágenes presentadas contextualizaron que la trama se ubicará luego de los acontecimientos de Spider-Man: no way home y continuará explorando el multiverso del UCM.

Dentro de las secuencias que nos dejó el mencionado clip hubo una en particular que planteó muchas dudas. En concreto, se trata de un ser enfundado en un traje muy brillante y que aparece unas milésimas de segundo. Pero, no se logra divisar quién o qué es.

En ese sentido, los rumores de la llegada de Tom Cruise como una variante de Iron Man (que vienen sonando de hace algún tiempo atrás) cobraron mayor fuerza durante las últimas horas, y cientos de usuarios en Twitter creen que estaríamos muy cerca de ver a la estrella de Hollywood como el fallecido héroe, pero de otro universo.

Fan art imagina a Tom Cruise como Superior Iron Man. Foto: captura de Twitter

Específicamente, los comentarios de la red social deslizan que sería Superior Iron Man al que Cruise daría vida . Tal ha sido la euforia de los fans, que el propio Tom Taylor, cocreador del personaje, se pronunció en su cuenta oficial en Twitter y lo que dijo aumentó aún más las esperanzas de sus seguidores.

“Hola, Superior Iron Man es tendencia. No tengo información privilegiada, pero cuando Yildiray Cinar y yo creamos la armadura Endo-Sym de Tony, fue diseñada para que brillara en rojo/naranja cuando se enfadara”, expresó.

Cocreador de Superior Iron Man alimenta rumores de la presencia de Tom Cruise en el UCM. Foto: captura de Twitter

De ese modo, la última parte de lo que escribió en su post sería lo que validaría las hipótesis de la mencionada versión alterna del papel que anteriormente interpretó Robert Downey Jr., pues en el tráiler oficial se ver a un ser con destellos de luces en tonos similares a los que Taylor describe.

A continuación, te dejamos algunas de las reacciones de los cibernautas en Twitter:

Fans reaccionan a la supuesta variante Superior Iron Man que sería interpretada por Tom Cruise. Foto: captura de Twitter

¿Quién es Superior Iron Man?

De acuerdo con lo explicado por ComicBook.com, Superior Iron Man llegó a Marvel Comics en 2015. Este personaje surge de la serie de eventos Axis, en los que un conjuro mágico sale mal e invierte la polaridad moral de algunos de los héroes y villanos de Marvel.

En este suceso de hechos, Tony Stark queda atrapado en la explosión, lo que desencadena una versión de él que tiene todos sus rasgos más peligrosos y ninguno de su lado bueno.