Doctor Strange 2, tráiler: 5 cosas que quizá no viste en el avance de la película de Sam Raimi

La presencia de Marvel en Super Bowl 2022 tuvo como figura estrella al tráiler de Doctor Strange 2. La secuela protagonizada por Benedict Cumberbatch y dirigida por Sam Raimi ya dejó en claro que contará con múltiples cameos, en una historia que continuará explorando los desastres ocasionados por el multiverso.

En ese sentido, el mencionado clip incluyó diversas referencias y emocionantes detalles que solo astutos fans notaron. A continuación, te presentamos cinco aspectos clave que anticiparían una de las entregas más grandes en el UCM.

Los Illuminati

Karl Mordo, quien tiene una renovada apariencia para esta secuela, le dice a Doctor Extraño que afrontará un castigo por su “profanación de la realidad”. En ese sentido, el protagonista es llevado ante un jurado, el cual estaría formado por los Illuminati.

Según los cómics, ellos son un grupo de superhéroes muy poderosos, cuya misión es la de unir fuerzas para proteger el universo, aunque para In the multiverse of madness ampliarían su campo de acción para ayudar a restaurar el multiverso.

Strange fue llevado ante un panel de superhéroes poderosos, presumiblemente los Illuminati. Foto: captura de YouTube/Marvel

La llegada de Charles Xavier

En las historietas, los Illuminati están formados por Dr. Strange, Capitán América, Iron Man, Namor, Mr. Fantástico y Charles Xavier. Pero, esta alineación podría cambiar para la cinta del UCM, ya que uno de ellos será el enjuiciado y otros dos ya se despidieron de sus fans en la Fase 3.

No obstante, todo apunta a que el Profesor X sería el líder elegido para comandar a los sabios superhéroes. De concretarse ello, muchos creen que el psíquico sería interpretado por Sir Patrick Stewart (debido a su característica voz), con lo cual se abre una puerta para un reboot de los X-Men.

La característica voz del actor Patrick Stewart anticipó la inminente llegada de Charles Xavier al UCM. Foto: IGN

Referencias a What if...?

Uno de los villanos de la película será Strange Supreme, quien fue introducido al UCM en el episodio 4 de la serie animada What if…? Además, como el tráiler extendido no fue el único material oficial que se estrenó en el Super Bowl, los espectadores se dieron cuenta que tanto un teaser trailer como un póster incluyen referencias a la producción de Disney Plus.

En esa línea, se espera que esta secuela sea el debut live action de los vengadores zombi y Captain Britain.

Superior Iron Man

Durante las últimas horas, las redes sociales se han inundado de teorías sobre quién sería el refulgente personaje que atraviesa una pared en el tráiler. Si bien algunos indican que sería una versión alterna de Capitana Marvel, la hipótesis más difundida (y que los fans quieren ver hecha realidad) es que se trataría de Tom Cruise como Superior Iron Man.

Fans creen que Tom Cruise daría vida a Superior Iron Man. Foto: composición LR/Marvel/captura de Twitter

Variantes de Doctor Strange

En el tráiler se puede apreciar brevemente que Doctor Strange tendrá su variante Defender Strange y a Strange Supreme. Pero, el teaser trailer del Super Bowl 2022 también incluyó a una versión zombi de Stephen.