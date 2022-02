A través de mi ventana en San Valentín y otras películas de amor adolescente para disfrutar

Cada 14 de febrero celebramos el Día de San Valentín y este año no es la excepción. Por ello, te proponemos cinco películas que cuentan las historias de adolescentes enamorados, quienes están dispuestos a superar todo con tal de vivir su amor, algunas con finales felices y otras con finales que se pueden aceptar y superar.

A través de mi ventana

A través de mi ventana, la reciente película de amor adolescente agregada a la cartelera de Netflix, basada en la historia de Wattpad de la escritora venezolana Ariana Godoy, cuenta cómo Raquel (Clara Galle) busca enamorar a su vecino Ares (Julio Peña), el hermano intermedio de los Hidalgo, una familia adinerada de Barcelona.

A través de mi ventana de Ariana Godoy que se publicó en Wattpad, un sitio web para leer y escribir novelas ahora es película. Foto: Netflix.

Aunque en un inicio parece que Ares solo busca fastidiar e ilusionar a Raquel, ambos generan un vínculo más fuerte. La historia de los hermanos Hidalgo es una trilogía y para alegría de los fanáticos, Netflix tiene en la mira los otros dos libros: A través de ti y A través de la lluvia.

Tres metros sobre el cielo

Tres metros sobre el cielo es otra cinta española también basada en un libro de Federico Moccia. ‘Hache’ y Babi son jóvenes que tienen diferente posición económica y social. Ellos se conocen un día cualquiera de casualidad y así un par de veces más, en las que pareciera que la vida los desea juntar como sea. Su amor es prohibido, pero aun así siguen adelante.

Mario Casas interpreta a Hugo, el chico rudo que se enamora perdidamente de Babi. Foto: composición/Warner Bros. Pictures

Mario Casas y María Valverde dan vida a los protagonistas de 3MSC, la cual cuenta con una secuela titulada Tengo ganas de ti y que no te la puedes perder porque personajes del pasado vuelven a aparecer.

El stand de los besos

The kissing booth o El stand de los besos se centra en una pareja de mejores amigos que se conocen desde bebés. Un día, Elle (Joey King) besa al chico más guapo y popular del colegio, Noah (Jacob Elordi), pero el problema es que es el hermano de su mejor amigo Lee (Joel Courtney).

El stand de los besos tiene tres películas y las puedes ver en Netflix. Foto: Netflix

Sin pensarlo, ambos se enamoran y tienen una relación sentimental sin que sus familias lo sepan. El stand de los besos es un filme original de Netflix y tiene dos películas más que continúan la historia de amor entre Elle y Noah, quienes con el paso del tiempo van madurando y tienen diferentes planes personales a futuro.

Bajo la misma estrella

The fault in our stars está basada en el libro homónimo de John Green. Hazel (Shailene Woodley) es una adolescente de 17 años que tiene cáncer de tiroides; sin embargo, por un milagro sobrevive. En una de sus sesiones de autoayuda con otros pacientes de cáncer conoce a Augustus Waters (Ansel Elgort), quien ya superó la enfermedad.

Ansel Elgort y Shailene Woodley son Gus y Hazel en Bajo la misma estrella. Foto: 20th Century Fox

Poco a poco, Hazel y Gus se van conociendo, viven varias aventuras y se enamoran uno del otro, pero una desgracia los puede separar para siempre.

A todos los chicos de los que me enamoré

Lara Jean es una adolescente muy dulce que vive enamorada de la vida. Un día las cartas que en un momento escribió a sus amores secretos de infancia terminan en el correo y son enviados a todos los chicos.

Lara Jean (Lana Condor) y Peter Kavinsky (Noah Centineo) llevarán su romance a la universidad en la tercera película. Foto: composición/Netflix

Para su mala suerte, uno de estos es el novio de su hermana mayor y para quitárselo de encima le pide a un amigo, el más popular del colegio, ser una pareja de mentira. Lana Condor y Noah Centineo dan vida a la historia de amor que continúa con otras dos películas más. La trilogía es original de Netflix.