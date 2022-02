Spiderman 4 reuniría a Daredevil con el ‘Spidey’ de Holland: Kingpin sería el villano

Hace algún tiempo atrás, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, confirmó que Daredevil llegará al UCM de la mano de Charlie Cox, actor que interpretó al superhéroe en su serie homónima para Netflix. Su ingreso al universo de películas, de hecho, se produjo con el estreno de Spiderman: no way home y los fans estuvieron muy emocionados por ello.

Por su parte, el Kingpin de Vincent D’Onofrio también tuvo su esperado regreso con Hawkeye. En ese sentido, con ambos personajes ya en el manejo de ‘La casa de las ideas’, es posible que sus caminos se crucen en el corto o mediano plazo. Así lo ha dejado entrever un nuevo reporte de la revista Geekosity.

Matt Murdock, alias Daredevil apareció en los primeros minutos de Spiderman no way home y confirmó el retorno de Charlie Cox al personaje. Foto: composición/Netflix/Marvel

De acuerdo con el citado medio, el desarrollo de una nueva trilogía del ‘Trepamuros’ de Tom Holland, dejaría atrás su vida en la escuela, para dar paso a su etapa universitaria. En esa transición, posiblemente desde Spiderman 4, Matt Murdock retomaría su presencia en la vida de Peter Parker como su abogado.

No obstante, su trabajo como el apoyo legal del protagonista no significa que no participará en la acción. De ese modo, el portal indica que Black Cat despertaría la curiosidad de ‘Spidey’ en el andar del submundo criminal. En aquel momento, ‘El diablo guardián’ y Kingpin se enfrentarían cara a cara.

Vincent D'Onofrio regresó como Kingpin para Hawkeye de Disney Plus. Foto: composición/Disney Plus/Marvel Studios

Charlie Cox, cuyo Daredevil podría tener un cameo en She-Hulk, declaró a The Hollywood Reporter que desea volver a reunirse con D’Onofrio: “Me imagino, espero, que nuestros mundos vuelvan a chocar porque las cosas que hemos hecho en el pasado fueron tremendamente divertidas de hacer, y él es un actor increíble”.

Por lo pronto, los fans esperan que se anuncie pronto cuáles serán los planes de Sony Pictures y Marvel Studios para Spiderman, sobre todo porque el propio Holland ha dejado en claro su deseo de cederle el puesto a otra versión del superhéroe arácnido.