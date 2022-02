San Valentin: películas perfectas para ver con tu pareja este 14 de febrero

El 14 de febrero o San Valentín es la ocasión perfecta para crear nuevas memorias con tu persona especial. Si bien este año la fecha cae lunes, un día laborable, siempre hay un momento para poder disfrutar de una buena película romántica y poder compartir emociones, por eso te mostramos una lista con títulos desde filmes clásicos hasta cintas inspirados en libros para que puedas maratonear durante todo el día.

Países como México, Perú, Chile, Argentina, República Dominicana, Ecuador y Colombia, entre otros, tienen dentro de su calendario la celebración de San Valentín

Películas clásicas de amor

Titanic

La película estrenada en 1998 es un clásico del cine que deja la valla increíblemente alta para las epopeyas románticas. Un filme imperdible para ver con tu pareja, donde ambos podrán compartir las diferentes emociones que transmiten las escenas y podrán cantar la clásica canción “My heart will go on”.

El guardaespaldas

La cinta protagonizada por la exitosa cantante Whitney Houston y el actor Kevin Costner es un clásico que se debe ver más de una vez. La historia del guardaespaldas y la estrella de pop es una trama que funciona muy bien. Además, el largometraje cuenta con una de las bandas sonoras más emblemáticas de la historia del cine.

Grease

Uno de los musicales más conocidos de todos los tiempos que nos muestra a un grupo de chicos de secundaria en la década de 1950 y que se centra principalmente en el amor de verano de una estudiante de intercambio (Olivia Newton-John) y un joven vestido de cuero (John Travolta). Sin dudas no dejaras de cantar con todas las clásicas canciones que se escuchan a lo largo de la cinta.

Carol

El filme se centra en las complicaciones del amor que existe entre dos mujeres muy diferentes durante la década de 1950 en Nueva York. Una joven de 20 años, Therese Belivet, conoce a Carol, una seductora mujer atrapada en un matrimonio adinerado, pero sin amor. Para que su amor triunfe tendrán que tomar difíciles decisiones.

Lost in translation

También conocida como Perdidos en Tokio, tiene como protagonistas a Bill Murray y Scarlett Johansson. Bob, un actor estadounidense aterriza en Tokio para promocionar su película y termina conociendo a Charlotte, quien siente que su esposo fotógrafo cada vez es más indiferente con ella. Poco a poco, los dos descubren un amigo dentro del otro.

Diario de una pasión

La clásica película de amor que te hará suspirar en más de una ocasión, nos cuenta la historia de amor de Noa y Allie y como a pesar de los obstáculos y del tiempo logran que su amor triunfe.

La la land

La película nominada al Oscar 2017 es un musical protagonizado por Emma Stone y Ryan Gosling. Si bien la cinta no cuenta con un final feliz, el desarrollo de la trama te hará suspirar y entender porque el final de la cinta.

Sing Street

Una película estrenada en 2016 pero con muchas vibras de la época de los 80′s, nos muestra a un joven que se fija en una hermosa chica que empieza a ocupar sus pensamientos. Mientras lucha con la pobreza, las relaciones personales y los problemas que le trae la adolescencia, comienza una banda con la esperanza de llamar su atención.

Casa blanca

Solo queda decir que el clásico de 1942 es, sin dudas, la mejor película romántica de la historia. Si aún no la has visto, no esperes más y mírala este 14 de febrero.

Comedias románticas

When Harry met Sally

Podría considerarse como la comedia romántica más sobresaliente de todos los tiempos. Luego de un encuentro casual entre los dos graduados, Harry y Sally, todo termina en una amistad a corto plazo. Sin embargo, cinco años después el destino los vuelve a juntar, viéndose obligados a lidiar con lo que sienten el uno por el otro.

Notting hill

La cinta nos cuenta la historia de William, un bibliotecario británico que conoce y se enamora de Anna, una actriz estadounidense bastante conocida. Sin embargo, su relación pasa por muchos problemas debido a sus diferentes estatus sociales.

Holidate

Protagonizada por Emma Roberts y Lucas Bracey, es una película que te sacará varias risas pero que al final te termina mostrando una historia de amor muy de cuentos de hadas. Una película muy interesante que podrás disfrutar en compañía.

Amor adolescente

El stand de los besos

La saga de películas que cuenta con tres entregas disponibles en Netflix, nos cuenta la romántica historia adolescente de Noa (Jacob Elordi) y Elle (Joey King). Los protagonistas tuvieron una relación en la vida real mientras filmaban las cintas, por lo que la química que muestran en pantallas cautivará a más de uno.

A todos los chicos de los que me enamore

La franquicia de tres filmes empieza narrando como Lara Jean escribe cartas secretas a todos sus crushes, sin pensar que estas serían enviadas a ellos. Ahora tendrá que enfrentar las consecuencias de declararle indirectamente su amor a todos los chicos que la hicieron suspirar a lo largo de su vida.

Bajo la misma estrella

La obra basada en el famoso libro que hizo suspirar a miles de adolescentes cuenta la historia de dos jóvenes diagnosticados con cáncer, Hazel y Augustus. Una historia muy bonita con un final que te hará derramar lágrimas.

A través de mi ventana

La última película de amor juvenil estrenada en Netflix está basada en una historia de Wattpad. Si bien la trama carece de desarrollo, es el filme que está de moda, por lo que, si algunos de los títulos anteriores no son de su agrado, pueden terminar viendo esta y juzgarla por sí mismos.