Peacemaker contra los haters: la serie que nadie pidió, pero que supera a Hollywood

El director James Gunn, creador de la exitosa serie Peacemaker (basada en el superhéroe de DC Comics) lanzó un mensaje contra los haters y trolls de internet que se quejaron del proyecto de HBO Max cuando ese fue anunciado. En este, también lanzó un mensaje importante contra la actual industria de Hollywood y la expectativa de la audiencia.

“¿Quién pidió una serie de esto?”, mencionaron algunos cuando se hizo público que John Cena protagonizaría una serie spin-off de The Suicide Squad creada por James Gunn.

Ciertamente, en un inicio la idea de ver una historia en solitario de Peacemaker (quien además se supone había muerto en El escuadrón suicida), no llamaba mucho la atención.

Pero esto cambió cuando HBO Max liberó los primeros tres episodios en su plataforma. La serie rápidamente se hizo tendencia y los fanáticos aplaudían el atrevimiento de Gunn.

Peacemaker, inesperadamente, terminó volviéndose lo más visto y solicitado por medio del streaming.

Así, ya casi cerca de llegar a su último episodio, la genialidad del director ha vuelto a probar que cuando un personaje le interesa, el resultado es sumamente entretenido.

¿Qué dijo James Gunn sobre los haters de Peacemaker?

A través de sus redes sociales, James Gunn, lanzó un mensaje explicando por qué Peacemaker ha sido tan exitosa, contrario a lo que algunos esperaban.

“ Nadie pidió por los Sopranos. Nadie pidió la maldita Star Wars . Cuando Hollywood solo cuenta historias que el público pide, las oportunidades de ser sorprendido y complacido se minimizan. Nadie pidió Peacemaker y eso me enorgullece aún más de haber tocado a tantos de ustedes”, escribió.

¿Tiene razón James Gunn?

El mensaje de Gunn es claro: si quieres algo nuevo, consume películas y series nuevas que no sean solo a lo que estás acostumbrado .

Basta con mirar hacia atrás en 2021 para darse cuenta de que Hollywood se ha convertido en una estanque de remakes, precuelas y secuelas de grandes franquicias o clásicos.

Cada vez es más difícil encontrar una historia nueva que no sea una especie de continuación de un proyecto anterior que sorprendió mucho en su tiempo.

Scream 5, Space Jam 2, Matrix 4, Mi pobre y dulce angelito, Spider-Man: no way home, entre otras. Estrenos que, en su mayoría, no terminaron de convencer.

Es por eso que Peacemaker, una serie que, como decían sus detractores, “nadie pidió”, ha terminado siendo un éxito.

Pese a ser un spin-off de una gran película, James Gunn supo ofrecer algo refrescante y entretenido manteniendo su característico estilo.