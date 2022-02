Pam & Tommy: “Pamela Anderson nunca verá la serie, ni siquiera el tráiler”

Pam & Tommy, la nueva serie de Star Plus, adaptará la historia real sobre el escándalo del video sexual de Pamela Anderson y Tommy Lee, interpretados por Lily James y Sebastian Stan, respectivamente. Desde su llegada a la plataforma el pasado 2 de febrero, sigue dando de qué hablar entre fans.

La serie contará con un total de ocho episodios con contenido no apto para menores de 18 años. Con la participación de varios humoristas como Seth Rogen, no es sorpresa que haya tonos de comedia, humor y drama para adultos. Sin embargo, no ha logrado que la protagonista real se vuelva fan.

“Sé que ella nunca, nunca verá esto. Ni siquiera dentro de unos años. Ni siquiera el tráiler”, reveló una fuente cercana de Pamela Anderson para Entertainment weekly. Como se sabe, ella evitó contactarse con showrunner, Robert Siegel y Lily James cuando intentaron tomar su testimonio antes de iniciar el proyecto y durante la posproducción.

El caso de Tommy Lee es diferente, ya que el músico sí se contactó con Sebastian Stan. “No lo entiende. Tiene la misma mentalidad que tenía en ese momento: que cualquier publicidad es buena publicidad”, reveló el actor.

¿De qué trata Pam y Tommy?

Pam y Tommy explora la impresionante historia sobre el primer video sexual viralizado en VHS que luego pasó a reproducirse en la web alrededor de 1997. Se abordan varios dilemas como la privacidad, fama y tecnología, mientras presenta una historia de amor en torno a la comedia.