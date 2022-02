Maluma quiere ser Batman latino o James Bond: “Me gustaría romper ese estereotipo”

La cartelera para esta semana trae emocionantes sorpresas. Dentro de ellas, Marry me es una de las más esperadas por los fans de las comedias románticas. La película reúne a Jennifer Lopez y Owen Wilson; no obstante, no son las únicas estrellas que brillan en la trama, pues Maluma también está incluido en el reparto, en lo que sería una de sus primeras incursiones como actor.

El artista colombiano, que acaba de estrenar su tema “Cositas de la USA”, se muestra muy optimista en explorar su presencia en proyectos fílmicos y hasta mencionó a algunos de los personajes que le gustaría interpretar en el futuro.

“Mi sueño es meterme duro en Hollywood, es el momento indicado”, dijo a EFE (vía Los Ángeles Times). En ese sentido, expresó que quiere ingresar al género de acción con icónicos roles: “Me gustaría romper ese estereotipo y ser el primer Batman latino, o no sé, James Bond. Podría llevar mi carrera a otro nivel y representar a nuestra cultura”.

Maluma comparte escenas con Jennifer Lopez en Marry me, una comedia romántico Foto: difusión

Toma en serio la actuación

Para su cast en Marry me, Maluma reveló que llevó clases de actuación mientras estuvo de gira y se siente muy confiado de cómo se desenvolvió frente a cámaras. “Ha sido muy buen inicio”.

Pero también confiesa que el proceso de preparación ha sido complicado: “La manera de trabajar en Hollywood es totalmente diferente a la de la industria de la música”.

Aun así, menciona que su trabajo fue reconocido por una de sus famosas coestrellas. “Él llegó, me dio un abrazo y dijo que todo estaba bien, que obviamente era parte de la actuación y que le gustaba cómo había hecho la primera escena”, contó en referencia a su secuencia con Wilson, en donde le tuvo que gritar “un montón de groserías”.

Marry me ya se encuentra en la cartelera de diversos cines en el Perú. Foto: Captura Sony Music

¿De qué trata Marry me?

“Una estrella del pop, interpretada por la famosa Jennifer Lopez, es abandonada por su prometido, una estrella del rock, momentos antes de su boda en el Madison Square Garden, por lo que decide casarse con un hombre que selecciona aleatoriamente entre el público”, recita la sinopsis oficial.

¿Quién es Maluma en Marry me?

Maluma interpreta a Bastian en Marry me. Él es una superestrella del pop y compañero de escenario de Kat (JLO), que está a punto de casarse con ella después de que ambos lanzaron un exitoso single juntos.

Sin embargo, el compromiso se rompe antes de lo previsto, cuando el joven es descubierto engañando a quien iba a ser su esposa.