Van Damme se retira del cine: What’s my name? será su última película

Jean-Claude Van Damme es conocido por protagonizar una larga serie de películas de acción luego de su participación estelar en Bloodsport. Tras este descomunal éxito, participó en Universal soldier, Kickboxer, Double impact y muchísimos otros títulos donde sus músculos salvaban el día.

Con motivo del estreno de What’s my name?, el actor conversó con Deadline sobre la película elegida para dar punto final a su carrera. “Quería dejar los escenarios pero con un repaso a mi carrera, empezando por Bloodsport, en el que empecé a ser famoso”, comentó al medio especializado.

De esta forma, la cinta se tratará de un relato pseudo-autobiográfico en el que Van Damme se interpreta a sí mismo durante un momento de pérdida de su identidad luego de tantos años dando vida a diversos personajes. Por este motivo, desea tomarse su día a día con calma para enfocarse en lo que más ama.

“Estoy cancelando todo para ponerme en forma. Después de esta película, compré un bote pequeño (...) Quiero dar la vuelta al mundo y relajarme. Trabaje todo mi vida, viví toda mi vida en hoteles desde hace 30 años. Quiero relajarme y disfrutar de mi vida y mi familia, porque la vida pasa rápido”, explicó.

Van Damme señaló que esta necesidad de alejarse de los reflectores también se vuelve parte de la trama de ¿Cuál es mi nombre? “Todo eso se explicará en la película, cómo me alejé de mi familia”, detalló el veterano actor y estrella de Hollywood.

“En la película, estoy bajando en términos de carrera. Como salgo del estreno de otra película de acción [The last mercenary], no estoy feliz porque he estado viviendo en hoteles los últimos 30 años, lo cual es realmente cierto. Vamos a traer elementos reales de mi vida real y lo que me pasó”, finalizó.