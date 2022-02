Premios Goya 2022: la noche de El buen patrón

Pese a que Penélope Cruz se convirtió en la intérprete más nominada de la historia de los Goya y era la gran favorita por su papel en Madres paralelas, el mismo que la ha llevado hasta los Óscar, la actriz no tuvo su mejor noche en la premiación de los llamados ‘Óscar latinoamericanos’.

Y es que la cinta que dirige el experimentado Pedro Almodóvar, uno de los estrenos más esperados de la plataforma Netflix, para este 18 de febrero, no ganó en ninguna categoría, a pesar de que tenía 8 nominaciones.

Fue la cinta El buen patrón, que recibió 20 nominaciones, la gran triunfadora de la gala que se realizó en Valencia, España, y se impuso en seis categorías: mejor película, mejor dirección, mejor interpretación masculina, mejor guion original, mejor montaje y mejor música original.

La cinta protagonizada por Javier Bardem es dirigida por el experimentado Fernando León de Aranoa, que sumó su séptimo Goya en su carrera. La historia es de un carismático propietario de una empresa que fabrica balanzas industriales en una ciudad española y que espera la inminente visita de una comisión que decidirá su destino. Sin embargo, todo parece conspirar contra él. Trabajando a contra reloj, intentará resolver los problemas de sus empleados, cruzando para ello todas las líneas imaginables.

Bardem, ganador como mejor actor, conmovió cuando en su discurso recordó a su madre, la mítica Pilar Bardem. “A la mujer que me parió, que me enseño a vivir, que me ayudó a sobrevivir. Un ejemplo ético y de compromiso. Mi madre, mi amada madre. Pilar Bardem. Este es para ti. Te quiero”.

Cate: “Orgullosa por lo que hemos hecho como sector”

Horas antes, la australiana Cate Blanchett recogió el primer premio Goya Internacional de manos del director Pedro Almodóvar y Penélope Cruz, y agradeció tanto en inglés como en castellano. “Me siento orgullosa de lo que hemos hecho como sector”, señaló en el escenario.

“Muchas gracias a la Academia, pero quiero rendir homenaje al mundo del cine español porque habéis trabajado en estos años de pandemia. Ha sido difícil, pero me siento orgullosa de lo que hemos hecho como sector, tenemos que seguir creando”.

Además, hizo alusión a la “profunda incertidumbre” vivida en estos tiempos de pandemia, pero ha destacado la importancia de haber “animado al público a aceptar la incertidumbre y que vuelvan a las salas. El mundo tiene zonas grises como el ser humano”, señaló.

Antes de pronunciar estas palabras, ha destacado que es “un gran honor” recibir el premio por parte de Almodóvar y Cruz. El director manchego indicó que “espera trabajar” con Blanchett “el próximo año”.

En respuesta, la actriz afirmó que está “emocionada” por estar en Valencia, “no solo por recibir este primer premio de esta cultura cinematográfica tan rica de tanta influencia, sino por recibirlo de estas dos personas, ya que su colaboración con el cine en general es parte de la leyenda, es un honor”.

Incluso, le deseó “mucha suerte” a Penélope de cara a su nominación a los Óscar. “Te lo mereces muchísimo y no podemos empezar a hablar de Pedro porque tiene un talento que da hasta asco”, ha bromeado, calificando al director de “artista”.