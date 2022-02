El estafador de Tinder mantiene su popularidad en Netflix no solo gracias a su atrapante estructura al estilo documental true crime, sino porque ha develado la elaborada maraña de mentiras de Simon Leviev, un joven que se hacía pasar por un millonario empresario israelí, cuyo lujoso estilo de vida convenció a muchas mujeres de prestarle fuertes cantidades de dinero, mismas que aún siguen pagando.

La película del gigante del streaming, además de mostrarnos la historia de Leviev, que en verdad se llama Shimon Yehuda Hayut, nos presenta la perspectiva de tres de sus víctimas: Cecilie Fjellhoy, Pernilla Sjoholm y Ayleen Charlotte. Ellas quedaron endeudadas; no obstante, parte de su hazaña fue lograr la captura de su timador.

De ese modo, de acuerdo con El estafador de Tinder, mientras que las dos primeras consiguieron hacer viral los entretejes de Simon, la tercera pudo disfrutar las mieles de la venganza al tender una ingeniosa trampa a quien le juró su más sincero amor. A continuación, te contamos más detalles.

Cecilie Fjellhøy, Pernilla Sjoholm y Ayleen Charlotte, víctimas de El estafador de Tinder. Foto: composición/Netflix

El estafador fue estafado

Tal como lo evidencia Netflix en El estafador de Tinder, el fraude de Simon Leviev empezó a derrumbarse cuando el caso de Fjellhoy y Sjoholm acaparó la atención de los medios internacionales. En ese momento, el sujeto llevaba 14 meses de relación con Charlotte, por lo cual ella lo encaró con un artículo que encontró online.

Como era de esperarse, él negó todo, pero ella no quedó convencida y se contactó con las otras dos jóvenes, quienes se sinceraron sobre lo que les pasó. Fue así como Ayleen (quien en total le prestó US$ 140.000) ideó un astuto plan para siquiera recuperar parte de su dinero.

Gracias a que tenía experiencia en moda, cayó en cuenta del enorme potencial monetario que tenía el guardarropa de Leviev, por lo que decidió mantenerse del lado de su estafador.

Shimon Hayut cometía sus delitos bajo el alias de Simon Leviev. Foto: Netflix

Tras una secuencia de hechos, él necesitaba más dinero y fue ahí cuando ella vio en la desesperación del hombre la oportunidad que le daría un breve respiro: le convenció de vender su ropa online y así darle el dinero que necesitaba para continuar con su estilo de vida.

Ayleen programó un encuentro y llenó tres maletas con caras piezas de diseñador, luego salió del lugar tan pronto como pudo. Ese fue su pasaporte a la venganza. Entonces, empezó a vender la ropa y a Simon le decía que no aún no lo hacía. Poco tiempo después, Leviev se dio cuenta del plan de la mujer y juró ir por ella. Algo que no pasó.

El estafador de Tinder, que expone los delitos de Simon Leviev, es uno de los títulos más populares de Netflix. Foto: composición/Netflix/Tinder

La captura en El estafador de Tinder

Tras quedarse en la calle, sin comida y de cambiar su estilo de vida drásticamente, el estafador de Tinder volvió a contactarse con Charlotte y la amenazó repetidas veces para conseguir el dinero por la venta de su ropa. “Fue una experiencia horrible, pero parte de mí de hecho disfrutó verlo retorcerse”, apuntó Ayleen en el documental de Netflix.

Luego de ello, Simon dijo que quería arreglar todo y que le gustaría reencontrarse con ella. Para esto, el hombre ya había deslizado la posibilidad de un viaje a Grecia. Con aquella información en mente, ella escribió inmediatamente a la Policía. Acto seguido, Leviev fue arrestado.

Simon Leviev robó casi US$ 10 millones en fraudes. Foto: difusión

La Interpol logró dar con él a su llegada a Grecia y lo detuvieron por falsificar su pasaporte, ya que usó el nombre David Sharon para no levantar sospechas sobre su verdadera identidad.

Tras su aprehensión, fue condenado a 15 meses por los delitos que cometió en Israel; sin embargo, logró salir de prisión en cinco meses debido a su buena conducta. Además, se supo que recuperó su vida de lujos y fundó su propio sitio web de asesoría legal, en donde cobra 311 dólares para acceder a sus servicios.

Asimismo, en su cuenta de Instagram (que cerró poco tiempo después) dejó un mensaje a sus seguidores. Se espera que pronto cuente su versión de la historia.