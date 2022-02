Super Bowl 2022 EN VIVO ONLINE: link, dónde y a qué hora pasan los tráilers de películas

El Super Bowl LVI se realizará este domingo 13 de febrero en Estados Unidos. El evento que nos trae la final de futbol americano, estará acompañado de grandes artistas como Eminem, Kendrick Lamar, entre otros que serán los encargados de animar el show del medio tiempo.

Además, durante todo el evento se revelarán videos exclusivos, como el comercial de las superestrellas de k-pop BTS para Samsung. También, se transmitirán en exclusiva tráilers de las producciones más esperadas como Doctor Strange in the multiverse of madness o El señor de los anillos: los anillos del poder, entre otros.

En la siguiente nota te mostramos todos los detalles para que sepas a qué hora y dónde podrás ver el tan esperado evento.

El SoFi Stadium albergará el evento deportivo más esperado en lo que va del 2022. Foto: captura de YouTube

¿Qué día será el Super Bowl 2022?

El evento deportivo de fútbol americano más esperado en lo que va del año podrá ser visto este domingo 13 de febrero , donde se enfrentarán Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams.

BTS estará presente en la edición 50 del Super Bowl 2022. Foto: composición LR/Hybe/agencia

¿A qué hora inicia la transmisión del Super Bowl 2022?

El evento que cuenta con la patrocinación oficial de Disney iniciará su transmisión via online en el siguiente horario:

Ver Super Bowl en Perú: 6:30 p.m.

Ver Super Bowl en México: 7:30 p. m.

Ver Super Bowl en Estados Unidos: 6:30 p.m. (Miami)

Ver Super Bowl en Ecuador: 6:30 p.m.

Ver Super Bowl en Chile: 8:30 p.m.

Ver Super Bowl en Argentina: 8:30 p.m.

Ver Super Bowl en Colombia: 6:30 p.m.

Ver Super Bowl en Venezuela: 7:30 p.m.

Ver Super Bowl en Brasil: 8:30 p.m.

Ver Super Bowl en España: 12:00 a.m.

El Super Bowl es el evento más grande de fútbol americano. Fotos: AFP

Ver online el Supe Bowl 2022

La edición 56 del Super Bowl que se realizará en el SoFi Stadium, en Los Ángeles podrá ser visto vía streaming por la plataforma de Star Plus.

Precios de Star Plus en México

Star+ mensual: $ 199/mes.

Star+ anual: $ 1,999/año.

Combo Star+ y Disney+: $ 249/mes.

Precios de Star Plus en Perú

Disney+ y Star+: S/ 44,90 al mes en Combo+

Star+ mensual: S/ 37,90 al mes. (Se podrá acceder al contenido exclusivo de ESPN)

Star+ anual: S/ 379,90 por año.

Star + es parte de Disney. Foto: Star Channel

Canales para ver el Super Bowl 2022

El Super Bowl, llegará principalmente por el canal de ESPN a países de Latinoamérica, como Perú y México.

Super Bowl LVI en Perú, Ecuador, Venezuela y Paraguay: ESPN 2

Super Bowl LVI en México: Fox Sports, Canal 5, Azteca 7, ESPN y ESPN 3

Super Bowl LVI en Brasil: ESPN

Super Bowl LVI en Estados Unidos: CBS y ESPN Deportes

Super Bowl LVI en España: #Vamos (Movistar)

ESPN es uno de los canales deportivos más conocidos a nivel mundial. Foto: ESPN

Super Bowl 2022: ¿en qué momento pasan los tráilers?

Los tan esperados avances de producciones principalmente de Disney, ya que es un patrocinador oficial del encuentro, nos mostraría adelantos de Star wars y Marvel. Si bien, no hay un horario establecido de la revelación de los videos, el evento empieza a las 6:30 p.m. por lo que es recomendable estar atento desde el inicio para no perderse ningún detalle.

Uno de los tráilers más esperado de la Super Bowl es el de Doctor Strange in the multiverse of madness. Foto: composición/Sony/Marvel

¿Quiénes juegan la final del Super Bowl 2022?

La final número 56 del evento más grande de fútbol americano será disputado por los equipos Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams.

Cincinnati Bengals y Los Angeles Rams se enfrentarán en la edición 56 del Super Bowl. Foto: Twitter

¿Qué artistas cantarán en el Halftime del Super Bowl 2022?

Durante un video promocional que la organización publicó en sus redes sociales se pudo ver que en esta oportunidad el Super Bowl se enfocará especialmente en el rap y hip hop, pues se presentarán los más grandes exponentes del género. En esta edición veremos a: