Super Bowl 2022 y los tráilers que estrenará: películas y series que darán adelantos

El Super Bowl LVI se llevará a cabo este domingo 13 de febrero en Estados Unidos. Al ser uno de los eventos deportivos más importantes del año, son varias las marcas que apuestan por sus tandas comerciales para compartir adelantos de sus películas y series.

Para la edición 2021 del Super Bowl, los estudios suspendieron el lanzamiento de varios de sus tráilers debido al cierre continuo de los cines ante la pandemia. Se espera que para este 2022 regresen en mayor número. Contenido Marvel y DC es lo más esperado por los fans.

Lista de tráilers que saldrán en Super Bowl 2022

Bel-air, reboot de El príncipe del rap

Bel-Air es el nuevo reboot de El príncipe del rap que llegará a Peacock. Foto: Peacock / NBC

El dramático reinicio de Peacock de El príncipe del rap, Bel-Air, lanzará su tráiler durante el juego. El avance tiene como objetivo convencer a los espectadores para que vean los primeros tres episodios de la serie, los cuales se estrenarán el domingo posterior al evento.

Black Adam

Black Adam llegará a los cines el 29 de julio. Foto: DC

Dwayne Johnson ha dado pistas de un posible lanzamiento de un tráiler de Black Adam, su nueva aventura en el cine para DC. De ser así, fanáticos tendrán un adelanto del filme que ya presentó imágenes en el DC FanDome de 2021.

Nuevo tráiler de Doctor Strange 2

Fanáticos han podido ver un primer tráiler de Doctor Strange 2 en los créditos finales de Spider-Man: no way home. Este avance de Multiverse of Madness sería uno de los que Disney tendría preparados para el Super Bowl 2022.

El señor de los anillos: los anillos del poder

El señor de los anillos: los anillos de poder reveló 23 nuevos posters para los fanáticos de J. R. R. Tolkien. Foto: composición/Amazon Prime Video

El primer tráiler de la serie de televisión de El señor de los anillos, de Amazon Prime Video, se estrenará durante el Super Bowl. Los seguidores solo esperan ver más sobre el elenco que la producción ya reveló.

Moon Knight lanzará un segundo tráiler

El primer tráiler de Moon Knight se emitió semanas atrás. Imágenes permitieron ver a Oscar Isaac en su debut en el Universo Cinematográfico de Marvel como El caballero luna.

Se espera el segundo tráiler de Sonic, the hedgehog 2

En Argentina, Sonic 2 se estrenará el 7 de abril. Foto: Nintenderos

El primer tráiler de Sonic 2 debutó en diciembre de 2021 con la primera aparición de Nudillos. Se espera que para el Super Bowl podamos ver un nuevo adelanto de la cinta protagonizada por Jim Carrey y James Marsden.

¿En qué momento pasan los tráilers en Super Bowl 2022?

Cada tráiler de películas y series aparece en las tandas comerciales del evento. Como es habitual, la organización no establece un orden específico para sus lanzamientos.