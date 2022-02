Star Wars: el actor Ray Stevenson será un nuevo villano en la serie Ahsoka

Ray Stevenson estará en la serie de Ahsoka Tano, una poderosa padawan que hemos visto en la segunda temporada de The Mandalorian y también en El libro de Boba Fett. El actor ya había prestado su voz para Gar Saxon en Star Wars: the clone wars, que fue un mandaloriano que sirvió con el Imperio, pero murió en el planeta Krownest.

¿Qué sabemos de Ahsoka?

A finales del 2020 se anunció por primera vez Ahsoka y se reveló que estaría directamente relacionada con las series The Mandalorian, El Libro de Boba Fett y Rangers of the New Republic. Por su parte, The Hollywood Reporter anunció en el 2021 que Hayden Christensen volvería como Anakin Skywalker y que la filmación daría inicio a principios del 2022.

Además de Rosario Dawson, la protagonista, y Christensen, el reparto incluye a Natasha Liu Bordizzo como Sabine Wren, Mary Elizabeth Winstead en un rol aún desconocido, y ahora se ha dado a conocer que el actor británico Ray Stevenson se unirá al cast en un papel antagónico.

Rosario Dawson es la protagonista de Ahsoka. Foto: Disney Plus

¿Qué personaje de villano haría Stevenson?

Uno de los rumores más fuertes sobre Ahsoka es que Ray Stevenson sería Gilead Pellaeon , un personaje de Star Wars legends y un oficial imperial leal que se convierte en la mano derecha de Thrawn. Pellaeon apareció en la novela Thrawn: treason de Timothy Zahn seguido de un cameo de voz en un solo episodio de Star Wars: rebels.

También se sugiere que podría ser de Brendol Hux, padre del general Hux de la trilogía de las secuelas y pieza fundamental en la creación de la Primera Orden. Por su parte, The Hollywood Reporter informó que interpretaría a un almirante villano que permanece anónimo.