San Valentín en Netflix: 5 comedias románticas para ver solo o acompañado en el Día del Amor

A nada de celebrar el Día del Amor y la Amistad como cada 14 de febrero, te traemos cinco películas de comedia romántica que encontrarás en la plataforma de Netflix para que disfrutes de ellas solo o acompañado de esa persona especial.

Como si fuera la primera vez

Un clásico de la comedia romántica es 50 first dates con Adam Sandler y Drew Barrymore. Ellos dan vida a Henry Roth y Lucy Whitmore, respectivamente. Un día normal como el resto de días, Henry conoce a Lucy y la pasan muy bien en el restaurante; sin embargo, al día siguiente, al volverse a encontrar, ella no lo recuerda.

Drew Barrymore y Adam Sandler en 50 first dates. Foto: Columbia Pictures

Henry se enamora perdidamente de Lucy, así que hace todo lo posible para que ella no se olvide de él día tras día. Rob Schneider, Sean Astin, Dan Aykroyd, Lusia Strus, Blake Clark y Amy Hill también son parte del elenco de Como si fuera la primera vez.

Si yo tuviera 30

La inolvidable cinta de Gary Winick cuenta la historia de Jenna Rink, una adolescente que desea por su cumpleaños número 13 ser una mujer muy guapa y popular. De repente amanece diferente, en una nueva casa y con un físico irreconocible. Además de ser una editora muy reconocida.

Si yo tuviera 30, la película de Mark Rufallo y Jennifer Garner favorita entre los fans. Foto: Columbia Pictures

Christa B. Allen interpreta a Jenna de joven y Jennifer Garner la encarga cuando tiene 30 años. Mark Ruffalo hace de Matt, su mejor amigo del colegio y fiel enamorado. Si yo tuviera 30 o 13 going on 30, en inglés, está en Netflix, lista para ser vista.

Soltera codiciada

El filme peruano de Joanna Lombardi y Bruno Ascenzo, basado en el libro homónimo de María José Osorio, quien también está a cargo del guion, narra la vida de una redactora publicitaria que afronta una ruptura amorosa, y tras intentarlo todo para superarlo, se inspira en su vida para escribir un blog y este se convierte en un éxito.

La talentosa actriz Gisela Ponce de León da vida a Maria Fe. El intérprete de Diego Bustamente en Rebelde y ex integrante de RBD, Christopher Uckermann, es parte del cast de Soltera codiciada.

Una esposa de mentira

La comedia romántica Una esposa de mentira o Just go with it tiene a Adam Sandler y Jennifer Aniston como protagonistas. Ambos trabajan en una clínica plástica en la que Sandler es el cirujano especialista y Aniston su ayudante.

Jennifer Aniston y Adam Sandler protagonizan Una esposa de mentira. Foto: Columbia Pictures

Danny (Adam Sandler) después de estar con muchas mujeres por solo portar un anillo de casado decide sentar cabeza junto a una jovencita, con quien desea casarse. No obstante, ella descubre su anillo y le dice que quiere conocer a su exesposa e hijos. Lo que no sabe es que esto es una mentira del pasado para poder conquistar.

Mi novia Polly

Con Mi novia Polly no hay pierde, pues te reirás de inicio a fin, ya que vivirás el sentir de Reubben Feffer (Ben Stiller), un hombre que descubre a su esposa con otro en su luna de miel.

Lisa, la esposa de Reubben, junto a su amante en Mi novia Polly. Foto: Universal Studios

Al regresar del viaje, se da cuenta que todos saben de lo sucedido. De un momento a otro, coincide con Polly (Jennifer Aniston), una excompañera de la secundaria. Al frecuentar, se enamoran y deciden hacer un viaje al mismo sitio donde fue la luna de miel de Reubben. Para su mala suerte, se encuentran con Lisa (Debra Messing), la exesposa.