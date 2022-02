Premios Goya 2022: El buen patrón, la gran triunfadora de la gala con 6 galardones

El buen patrón se coronó como mejor película en la 36° edición de los Premios Goya, aunque lejos de las cifras récord que alcanzó con sus nominaciones. De sus 20 candidaturas en 16 categorías, se concretaron solo seis, lo que incluye la de mejor actor, para Javier Bardem, así como mejor director y guion original, para Fernando León de Aranoa.

El buen patrón quedó lejos de batir el récord de la cinta Mar adentro, de Alejandro Amenábar, que obtuvo 14 premios en el 2004. Destaca el premio de Javier Bardem, que logra por esta película el sexto Goya de su carrera y se convierte en el actor más premiado en la historia de estos premios. Se lo dedicó a su mujer, Penélope Cruz, con lágrimas en los ojos desde la butaca, y a su “amada madre, Pilar Bardem”.

El buen patrón se coronó como mejor película en la 36° edición de los Premios Goya. Foto: Imdb

La emoción de un Bardem

En su discurso de ganador, Javier Bardem dio las gracias por “este reconocimiento tan bonito”, y recordó a sus colegas en la categoría. “Tres grandísimos actores a los que quiero y admiro; gracias por los trabajos que habéis hecho”. También agradeció a todos sus compañeros en la película (El buen patrón) y su director, Fernando León de Aranoa. “Gracias por un personaje tan divertido y darme la oportunidad de interpretarlo”.

En alusión a su madre, Pilar Bardem, quien falleció el año pasado, el actor exclamó: “Fue la mujer que me parió y me enseñó a vivir y a sobrevivir, y conocer la pasión de este oficio tan importante. Ser actor es un compromiso ético, una actitud inmensa. Es uno de los mejores seres que he encontrado en mi vida. ¡Te quiero!”, dijo sobre ella, un emocionado Javier.

También tuvo palabras para Penélope Cruz, su esposa: “ la mujer que amo, respeto y admiro todos los días . ¡Te quiero!”. Para sus hijos, Leonardo y Luna: “Sois el mayor regalo y lo más hermoso que ha pasado en vuestras vidas. Papá y mamá os aman”, señaló.

Un emocionado Javier Bardem recibió su sexto Goya, esta vez por la cinta El buen patrón. Foto: EFE.

Cate Blanchett, la invitada de honor

En otro momento de la ceremonia, la actriz australiana Cate Blanchett fue la primera estrella de cine en recibir el Goya Internacional de la Academia de Cine, galardón que recibió de manos de Penélope Cruz y Pedro Almodóvar. “Gracias, es todo lo que puedo decir (en español), pero trabajar con Pedro quizás va a mejorar mi nivel de español ”, dijo la consagrada actriz,

Blanchett elogió cultura cinematográfica del país europeo y dijo que tenía una influencia que llega a todo el mundo. “En la escuela secundaria, una cinta del director Luis Buñuel cambió mi forma de ver el mundo y desde entonces me atrae mucho el lenguaje audiovisual español”, expresó en otro momento de recibir su galardón.

Cate Blanchett recibió el primer Goya internacional de manos de Penélope Cruz y Pedro Almodóvar. Foto: EFE.

Trailer de El buen patrón