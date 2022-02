Norman Reedus podría ser Ghost Rider en el UCM: actor habla sobre esperado cast

Marvel Studios encontró en el 2021 un gran año para sus producciones, tanto de TV como cinematográficas. Algunas de ellas lograron llevarse importantes premios y un par de películas fueron nominadas a los Oscar 2022. Con ello en mente, los últimos esfuerzos del estudio tienen emocionados a sus fans. Dentro de los próximos estrenos para el UCM, Moon Knight es uno de los primeros que verán la luz este año.

Sin embargo, más allá de sus proyectos para los siguientes meses, la firma presidida por Kevin Feige continúa evaluando los nuevos héroes y villanos que formarán la alineación de sus siguientes títulos. En ese sentido, un reporte de Giant Freaking Robot indicó que Norman Reedus sería el encargado de dar vida al nuevo Ghost Rider.

En el inquietante mundo de The walking dead, Norman Reedus interpreta a Daryl Dixon. Foto: difusión

Ahora, en una reciente entrevista, ComicBook.com le preguntó a la estrella de The walking dead sobre los rumores que lo postulan como el intérprete del Vengador Fantasma. “ Crucemos los dedos. No lo sé. Se ha hablado mucho en los últimos dos años. No tengo una respuesta para ti”, comentó.

Esta no es la primera vez que Reedus habla respecto a ser Ghost Rider. De hecho, anteriormente ya había dejado en claro que “quiere” llevarlo al cine.

“Eso sería genial. Así que, no sé, llama a alguien y hazlo. Quiero hacerlo. Quiero una calavera de fuego. Quiero que mi cara se convierta en una calavera de fuego y que se lance una cadena alrededor. Eso sería genial”, dijo en conversación con el citado medio en julio del 2021.

Por ahora, no se sabe si el popular Daryl Dixon de TWD encarnará mencionado personaje o si finalmente será Keanu Reeves quien lo haga. Aun así, el anuncio podría darse más pronto de lo pensado, sobre todo porque el UCM estaría apostando por un tono más oscuro en su contenido gracias a proyectos como Moon Knight, Blade y más.