Netflix: se cumplieron 10 años del estreno de su primera serie original, Lilyhammer

Muchas personas e, incluso, páginas web han creído que Orange is the new black o House of cards eran las primeras serie originales de Netflix, pero no es así. La primera serie propia de la plataforma de streaming fue nada menos que Lilyhammer, un drama cómico policial noruego que el pasado lunes 6 de febrero cumplió 10 años de su estreno.

¿Qué hizo Netflix para conmemorar dicha fecha?

En el blog corporativo de Netflix, su CEO, Ted Sarandos, compartió sus recuerdos sobre la serie, cómo surgió el proyecto y la importancia que tuvo para la plataforma a modo de homenaje por el 10º aniversario de Lilyhammer . En ese 6 de febrero de 2012, solo fue estrenada en los países donde estaba presente Netflix: Estados Unidos, Canadá y América Latina (más adelante, ese mismo año, estaría disponible en Reino Unido, Irlanda y los países nórdicos).”Fue la primera vez que transmitimos una serie en varios países e idiomas... y funcionó”, recordó Sarandos en la plataforma.

Lilyhammer se estrenó el 6 de febrero de 2012. Foto: Netflix.

Steve Van Zandt, el protagonista

Eilif Skodvin y Anne Bjørnstad, las creadoras de la serie, contactaron con Steve Van Zandt (actor de moda, por Los Soprano, que luego trabajaría en el El irlandés) para proponerle que protagonizara una historia ambientada en una pequeña ciudad noruega, Lillehammer. Meses más tarde, cuando Van Zandt se enteró de que Netflix buscaba contenido original, llamó a Sarandos: “Le pregunté si podíamos leer los guiones y Stevie me dijo: ‘¿Guiones? Puedo enviarte toda la temporada’”.

¿Cuál fue la opinión del CEO de Netflix sobre la serie?

Su opinión no pudo ser mejor: “ Me pareció una historia clásica de ‘pez fuera del agua’ , con Stevie interpretando un papel muy querido por el público, y la interacción entre su sicario sin pelos en la lengua, Frank Tagliano, y la amable comunidad que le rodea dio lugar a una gran comedia. Era un personaje tan familiar en una cultura que pocos espectadores habían visto”, explica Sarandos, el CEO de Netflix.

Los chistes y las referencias funcionaron a nivel local y los temas más universales de la serie llegaron perfectamente a todo el mundo. Foto: Netflix.

¿Qué más dijo Netflix por el décimo aniversario de Lilyhammer?

El CEO de Netflix explica que, aunque Lilyhammer fuera una historia local (Noruega), se podía compartir fácilmente con el resto del mundo : “Los chistes y las referencias funcionaron a nivel local y los temas más universales de la serie llegaron perfectamente. Muchas otras series locales han funcionado a nivel mundial, como La casa de papel, El juego del calamar o The Rain, por poner algunos ejemplos”.

Trailer de Lilyhammer

Si la quieres ver, todavía está en la plataforma de streaming