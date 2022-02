Martha Kelly, la aterradora villana de Euphoria que en realidad es una comediante

La actriz Martha Kelly, quien se unió a la segunda temporada de Euphoria y se presenta como la villana de la serie, pasó cerca de dos años como comediante antes de que debutara como actriz en la serie Baskets de FX. Dicho programa fue su oportunidad para que pudiera interpretar a Laurie, la peligrosa traficante de drogas que tiene el destino de Rue en sus manos.

Durante una entrevista con el programa The last laught, Kelly habló por primera vez cómo fue que Zendaya la intimidó debido a su gran talento como actriz y sobre su propia adicción, la cual afectó a su desempeño en el mundo artístico.

Zendaya como Rue Bennet en el capítulo 5 de la segunda temporada de Euphoria. Foto: HBO Max

Martha Kelly como Laurie

¡Alerta spoiler! El personaje de Laurie tuvo mayor presencia en el último episodio de Euphoria, emitido el domingo 6. En dicho capítulo, Laurie parece amenazar a Rue con la esclavitud sexual antes de inyectarle morfina para aliviar su síndrome de abstinencia.

La actriz Kelly comentó ser fanática de la primera temporada antes de unirse al elenco. Describió la experiencia como surrealista e indicó que se sintió intimidada al actuar junto con la protagonista. “En mi opinión, Adam Driver y Zendaya están en ese nivel de actor talentoso en el que voy a decir: ‘Dios, por favor, no dejes que arruine esta escena’”, contó.

Rue (Zendaya) y Laurie (Martha Kelly) en el quinto episodio de Euphoria 2. Foto: HBO Max

Martha Kelly y su adicción al alcohol

La actriz de 53 años explicó que nunca tocó fondo tan drásticamente como lo hizo Rue en el episodio cinco. Sin embargo, durante la entrevista, dijo ahondó en su problema con el alcohol.

“Era realmente miserable, no funcionaba y tuve un accidente automovilístico en cámara lenta con toda mi vida. Creo que es más fácil ser creativo sobrio. Ciertamente nunca, nunca podría hacer un solo trabajo de actuación si todavía estuviera bebiendo. No podría despertarme para una llamada y no podría concentrarme en lo que estaba sucediendo”, añadió.

Sin duda, el papel que interpreta Martha Kelly ha ocasionado terror en los millones de espectadores, quienes temen por el futuro de la protagonista Rue Bennet.