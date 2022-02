John Bradley no pudo conseguir trabajo tras Game of thrones: “No querían arriesgarse”

John Bradley ya no es más Samwell Tarly, pero los fanáticos no pueden olvidar su interpretación en Game of thrones. Así como ellos, los productores y realizadores tampoco y esto ha sido un problema para el actor.

En conversación con NME, el intérprete contó cómo le costó conseguir un trabajo que no lo encasillara en el mismo tipo de personaje que interpretó para la popular serie de HBO.

“No querían arriesgarse conmigo”, dice, “mi confianza comenzó a bajar así que esperé y luego esperé un poco más. Quería algo diferente. Cada vez que tienes un programa tan exitoso como Game of thrones, te siguen muchos personajes similares. Pero pensé: ‘Me resistiré a ellos’”, explicó.

Con el éxito detrás de la serie original de HBO, John Bradley esperó pacientemente por personajes que se alejaran a la imagen que tuvo en GOT. Es así como para el 2022 aceptó un papel en Moonfall, película de ciencia ficción en la que una nave espacial supera a un maremoto, y Cásate conmigo, la comedia romántica de Jennifer López sobre la boda de una estrella pop. Estas dos cintas marcan su gran regreso a Hollywood después de un año sabático autoimpuesto.

El final de Game of thrones sigue enfrentando a fans

John Bradley también habló sobre el cierre de la ficción, la cual, a tres años de su salida de la televisión, mantiene a sus fanáticos divididos por el destino de Jon Snow, los Stark y el resto de personajes.

“La reacción de los fanáticos fue tan feroz que, cuando la gente piensa en Juego de tronos, tienen una sensación de decepción porque no les gustó el final. Me gustaría que se viera como un cuerpo completo de trabajo. Esos grandes momentos no se van a olvidar y no deberían atenuarse o quitarse porque el final no fue de su agrado”, explicó.