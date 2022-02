Batgirl es uno de los proyectos en cartera que DC Films tiene en marcha para el DCEU. La película estará protagonizada por Leslie Grace, en el papel de la superheroína titular; no obstante, ello no quiere decir que será la única estrella que emocionará a los fans, pues se sabe que Michael Keaton volverá como Batman , siguiendo su aparición en The Flash, en donde también actuará Ben Affleck.

A pesar de que el icónico actor aparecerá en pantalla, primero con la cinta de Ezra Miller, recientes fotos desde el set de Batgirl (vía The Direct) han filtrado el esperado regreso de la estrella de Hollywood en su mítico traje del ‘Hombre Murciélago’, casi 30 años después de Batman de 1989.

Michael Keaton como Batman desde el set de Batgirl. Foto: @Batgirlfilmnews (vía The Direct)

Según comenta el citado medio, las imágenes corresponden a secuencias nocturnas en las calles de Glasgow, locación desde donde también llegó un misterioso mural, con el que se anticipó la posible llegada de Robin al DCEU.

En ese sentido, se especula que la participación de Keaton no solo sería como un consejero, sino que también se unirá a la acción en la que Batgirl se vaya a involucrar, y la que tendría al Firefly de Brendan Fraser como principal desencadenante.

¿Qué veremos en Batgirl?

A diferencia de otras propuestas de DC Films, Batgirl es un proyecto exclusivo de HBO Max. Por lo pronto, no hay detalles específicos sobre la trama de la película. No obstante, se sabe que Leslie Grace dará vida a la versión de Bárbara Gordon de Batichica. De hecho, la protagonista ya ha compartido el primer vistazo a su traje.