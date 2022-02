Spiderman: Charlie Cox revela que Matt Murdock apareció en No way home para emocionar a los fans

Siguen pasando los días y Spider-Man: no way home continúa siendo noticia. Ahora, el protagonista de la serie Daredevil y de The defenders nos revela un dato especial sobre su aparición en Sin camino a casa como abogado de Peter Parker.

Daredevil (Matt Murdock) en Spiderman: no way home. Foto: composición/Marvel/Netflix

En una entrevista con el medio The Hollywood Reporter, Charlie Cox contó que su presencia al inicio de Spiderman: no way home estaba planeada por el director Jon Watts para generar gritos de emoción en los fanáticos, pues desde hace mucho que Marvel Studios quería que Matt Murdock/Daredevil apareciera en el Universo Cinematográfico de Marvel.

“Jon dijo: ‘He construido este momento en el que te revelamos y nadie habla durante unos momentos, porque la audiencia tendrá una gran reacción’ . Estaba un poco avergonzado, como: ‘¿Estás seguro?’ Iba con la corriente, pero pensando: ‘Espero que no sea una decepción’”, comentó Charlie Cox.

Charlie Cox es reconocido principalmente por interpretar a Matt Murdock en la serie Daredevil. Foto: Netflix

“Pero, recibí muchos mensajes de texto de amigos que estuvieron en el estreno o la vieron el fin de semana de estreno, quienes me dijeron que hubo una reacción vocal genial cuando apareció esa escena. Es una sensación extraña, pero estoy muy agradecido”, agregó.

Por otro lado, el actor dijo que se siente muy emocionado por la oportunidad en No way home y los futuros proyectos con Daredevil en el UCM: “Es un gran momento, no solo para mí, sino para el personaje. Sentí un verdadero sentido de responsabilidad. Si esa escena funciona, si es genial, si parece estar en su lugar, entonces el cielo es el límite a donde podría llegar. Y sería genial para mí, naturalmente, pero (también) sería muy bueno para Matt. Me siento apegado a él, aunque eso suene un poco extraño”.

Matt Murdock en Spiderman: no way home