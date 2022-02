Penélope Cruz y Adam Driver protagonizarán Ferrari, el biopic de Michael Mann

Michael Mann, director de grandes películas como El último mohicano, Fuego contra fuego, El informante o Colateral lleva varios años intentando sacar adelante un proyecto basado en el libro ‘Enzo Ferrari: The Man and The Machine’ , escrito por Brock Yates y publicado en 1991, el cual por fin verá la luz.

Roles protagónicos confimados

Según informa Deadline, el actor Adam Driver interpretará al famoso piloto de carreras y fundador de la marca de automóviles de lujo y la escudería que lleva su nombre, tomando así el papel al que estuvieron ligados primero Robert De Niro, después Christian Bale y más tarde Hugh Jackman . Mientras que Penélope Cruz interpretará a Laura Dominica Garello (Laura Ferrari), la esposa de Enzo, y Shailene Woodley encarnará, a la amante de este, Lina Lardi.

¿De qué tratará Ferrari?

Ferrari se centrará en un momento concreto de la vida del empresario, quien ya ha dejado atrás su etapa como piloto de carreras y ya está centrado en su imperio automovilístico. En principio, la película tendrá lugar en el verano de 1957 con el matrimonio Ferrari que, en medio de una gran crisis, lidian con la muerte de su hijo y se enfrentan a la bancarrota.

Durante esta etapa, Ferrari toma ciertas decisiones arriesgadas y decide apostarlo todo en una única carrera que atraviesa mil millas a lo largo de toda Italia, la Mille Miglia. En el transcurso de la carrera, oscuros secretos del matrimonio saldrán a la luz, mientras los pilotos rebasan sus propios límites en un peligroso circuito que decidirá el transcurso de sus vidas.

Michael Mann por fin verá a la luz su biopic sobre Enzo Ferrari. Foto: Complex.

¿Cuándo inician las grabaciones de Ferrari?

El biopic de Enzo Ferrari tiene previsto empezar su rodaje en Italia el próximo mes de mayo en localizaciones de Módena y de la región de Emilia-Romagna. Troy Kennedy Martin (‘The Italian Job’) y el propio Mann son responsables del guión que adapta el libro de Brock Yates.