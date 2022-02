Series Marvel ya tienen fecha de salida de Netflix: Daredevil y más llegarían a Disney+

Este viernes 11 de febrero se dio a conocer que varias series de televisión producidas por Marvel, como Daredevil , Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher y The Defenders, que están en Netflix saldrían de la plataforma.

Con el paso de las horas, seguidores no estaban seguros si esto se llevaría a cabo, pero el portal de videos ya colocó la fecha final que tienen los televidentes para ver estas tramas.

Creados exclusivamente para Netflix, los programas se centraron en presentar nuevos superhéroes de Marvel que no habían aparecido en películas o series de televisión que son parte del Universo Cinematográfico de Marvel. Cada personaje del programa culminó su trama en la miniserie The Defenders (con la excepción de The Punisher, que en sí misma era un spin-off de Daredevil).

¿Hasta cuándo se podrán ver las series de Marvel en Netflix?

Al ingresar a Netflix para buscar cada una de las series, fanáticos notarán el mensaje de Netflix anunciando que estarán disponibles tan solo hasta el 28 de febrero de 2022.

Daredevil sale de Netflix el 28 de febrero. Foto: Netflix

Si bien todas las series fueron presentadas al público como “originales de Netflix”, los programas fueron entregados con licencia y posiblemente tendrían como destino Disney Plus, streaming donde Marvel tiene la mayor parte de sus títulos.

The Defenders sale de Netflix. Foto: Netflix

El primer estreno de Marvel en Netflix comenzó con el lanzamiento de Daredevil en abril de 2015. Todas las historias de este convenio se cancelaron en 2018 y 2019 antes del lanzamiento de Disney Plus, en noviembre de 2019.

Un contrato en aquel entonces impidió que los personajes aparezcan en un programa hasta dos años después de la cancelación de la serie original, por lo que el primer personaje que tuvo un cameo fuera de su trama fue Daredevil de Charlie Cox en Spider-Man: no way home, donde dio vida otra vez a Matt Murdock.