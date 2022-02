Muerte en el Nilo es vetada en Líbano y Kuwait debido a Gal Gadot

Muerte en el Nilo, la película dirigida por Kenneth Branagh, llegó este febrero a los cines del mundo. Drama, crimen, misterio y un amor obsesivo son sus mayores atractivos, aunque no todos han visto la cinta con buenos ojos pese a ser una nueva adaptación de la obra de Agatha Christie.

Para su lanzamiento en Medio Oriente, la producción tuvo prohibida su exhibición en los países Líbano y Kuwait debido a las protestas en redes sociales por la presencia de la estrella nativa israelí Gal Gadot. Ella interpreta a nada menos que a Linnet Ridgeway Doyle.

El último reporte de Daily Mail citó a una fuente oficial del país que dijo que no aprobarían ninguna película protagonizada por una exsoldado del ejército de ocupación sionista. En el caso de Gadot, ella sirvió durante dos años antes de convertirse en modelo y actriz, tal como lo exige su país natal.

Debido a su conexión con Israel Defense Forces, Líbano ya había bloqueado el lanzamiento de Wonder Woman en 2017 tras la insistencia del grupo Campaign to Boycott Supporters of Israel-Lebanon.

¿De qué trata Muerte en el Nilo?

Muerte en el Nilo cuenta la historia de un grupo de pasajeros a bordo de un glamoroso barco que están celebrando la luna de miel de una pareja, cuando de pronto se convierte en la aterradora búsqueda de un asesino. El detective Hércules Poirot será el encargado de buscar al responsable.