Kevin Smith revela que terminó guion de misterioso proyecto, ¿cuál es su siguiente película?

El talentoso director y guionista estadounidense Kevin Smith, después de un buen tiempo, reveló que al fin acabó el guion de un misterioso proyecto que estaba preparando. Este no es el primer trabajo de Smith que estaría la espera de ser una película, como Twilight of the Mallrats, Moose jaws, y un audiovisual de Krampus.

Jay y el silencioso Bob: veinte años después es la ultima producción de Kevin Smith en la que también actúa y la puedes ver por Netflix. Foto: Netflix

Ya en anteriores ocasiones, Kevin Smith había comentado sobre este plan en apariciones públicas, como también en su podcast Fatman beyond, con Marc Bernardin. Justamente, en el último capítulo de éste, confirmó el término del guion, pero también indicó que no podía decir de qué se trataba, porque no es suyo.

“Acabo de terminar el guion hoy para un proyecto que comencé hace eones. Tiene que ser... ¿2019? Como hace tres años. Y tantas veces dije: ‘Esto no va a suceder’, y, luego, sucedió (...) ahora todo está en una etapa acelerada”, compartió Smith a todos sus fanáticos.

La ultima película a estrenarse de Kevin Smith este 2022 es Clerks 3. Foto: Instagram/@thatkevinsmith

Todo señalaría que su siguiente plan cinematográfico sería una adaptación de un audiovisual existente, por ello, no puede anunciar el título aún, pues hay que tramitar unos permisos previos.

¿Quién es Kevin Smith?

Kevin Patrick Smith nació en Nueva Jersey el 2 de agosto de 1970. Es director de cine, guionista y el fundador de View Askew Productions. Igualmente, es reconocido por su aporte en el mundo de los cómics, pues escribió, para Marvel Comics, historias de Daredevil, Spider-Man y Black Cat, así como para DC Comics.

Kevin Smith ha trabajado para Marvel Comics y DC Comics. Foto: Instagram/@thatkevinsmith

En la película Daredevil de 2003, protagonizada por Ben Affleck, interpreta a un forense que se llama Kirby, por Jack Kirby, un famoso dibujante de historietas.