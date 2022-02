Inventando a Anna: ¿quién es la estafadora que engañó a la alta sociedad neoyorquina?

Esta nueva miniserie de Netflix, Inventing Anna (Inventando a Anna), cuenta la historia real de Anna Sorokin, que se hizo pasar por una rica heredera alemana llamada Anna Delvey en Nueva York, convirtiéndose en una de las mayores estafadoras de la historia. La docuserie está protagonizada por Julia Garner, la actriz revelación de Ozark, quien ha ganado dos Emmy.

¿Quién es Anna Delvey, la estafadora de New York?

El nombre real de esta estafadora de lujo es Anna Sorokin, nacida en Rusia en 1991. En el 2007, al cumplir 16 años, se mudó con su familia a Alemania y gracias a su talento para los idiomas, logró desenvolverse muy bien. Al terminar la escuela, logró conseguir hacer prácticas en una revista de modas en Francia, donde empezó a contar diferentes versiones sobre su origen.

Cuando se mudó a Nueva York, los que la conocían tenían diferentes respuestas sobre la ocupación de su padre , para algunas personas era un diplomático ruso, para otras era un empresario de la industria petrolera, e incluso el CEO de una empresa de paneles solares. Anna Sorokin, que ahora se apellidaba Delvey, contaba todas estas versiones solo con la coincidencia final de que al cumplir 25 años heredaría 67 millones de dólares.

Julia Garner, la actriz revelación de Ozark, interpreta a Anna Sorokin o Delvey. Foto: Aaron Epstein/Netflix.

¿Qué delitos cometió Anna?

Ya con su nueva identidad, Anna Delvey (Sorokin) logró infiltrarse en el círculo más íntimo de la alta sociedad de Nueva York, en donde estafó de manera ingeniosa a innumerables personas, hoteles y bancos, utilizando tarjetas de crédito no válidas y documentos bancarios. Anna inclusive creó una fundación a su nombre y un club privado para atraer a donantes ricos y promover su marca.

Tras no pagar hoteles y rebotar muchas facturas de sus supuestas empresas, Anna fue desalojada hasta ser detenida en octubre de 2017 , durante una operación encubierta. En ese momento, estaba alojada en un centro de tratamiento de adicciones en Los Ángeles (California). Durante su procesamiento, se estimó que robó alrededor de 275.000 dólares.

¿Cuál fue el castigo que recibió Anna Sorokin?

Anna fue declarada culpable de ocho cargos el 25 de abril de 2019, incluyendo intento de hurto mayor en primer grado, en segundo grado y en tercer grado, además de robo de servicios. En mayo de ese año, fue condenada a una pena de cuatro a 12 años de prisión , a una multa de 24.000 dólares y a pagar una indemnización de unos 199.000 dólares.

¿Dónde está ahora Anna Delvey?

Después de su juicio, la estafadora de lujo fue enviada primero al correccional de Bedford Hills, luego al de Albion, en Nueva York. En febrero de 2021, fue excarcelada antes de cumplir su condena e inmediatamente volvió a Instagram, pero un mes después, fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos por sobrepasar la duración de su visado. Volvió tras las rejas, en donde se encuentra a la espera de ser deportada nuevamente a Alemania.

Anna Sorokin fue condenada a una pena de 4 a 12 años de prisión. Foto: The Moscow Time.

La serie documental de Netflix

Desde la sentencia de Sorokin, se han realizado algunas adaptaciones de su vida como un libro, escrito por su antigua amiga Rachel Williams, titulado My friend Anna. Además, existe una serie aún no estrenada en HBO.

La serie de Netflix Inventing Anna está escrita y producida por Shonda Rihmes, responsable de los Bridgerton, Scandal y Grey’s Anatomy y está basada en un artículo de la revista New York, narrado por Jessica Pressler que se titula How Anna Delvey Tricked New York’s Party People (Cómo engañó Anna Delvey a la alta sociedad neoyorquina).

La serie sigue la historia de una periodista que pasa por una crisis laboral y decide investigar el caso de Anna Delvey, una personalidad de Instagram y supuesta heredera alemana que primero se mezcla en la alta sociedad neoyorquina y luego termina robándoles su dinero. A la espera del juicio, la periodista forma un extraño lazo de amor y odio con la acusada, mientras trabaja contra reloj para responder ¿Quién es Anna?

Anna Sorokin (izquierda) tiene un gran parecido a Julia Garner (derecha). Foto: Composición / Netflix.

Tráiler de Inventando a Ana

La serie ya puede ser vista a través de Netflix.