Challengers: Zendaya protagonizará la próxima película de Luca Guadagnino

Zendaya se ha convertido en la actriz revelación del momento tras su participación en Spider-Man: no way home y con su protagónico en Euphoria. Por eso, los directores buscan contratarla para sus producciones. En ese sentido, según el medio Variety, el famoso director Luca Guadagnino, conocido por su filme Call me by your name, ya cerró contrato con la interprete para el largometraje Challengers.

Además, estaría en negociaciones la contratación de Josh O’Connor y Mike Fast, también como protagonistas. Se espera que la cinta comience su producción durante el 2022.

Call me by your name de Luca Guadagnino confirma su secuela. Foto: Sony Pictures

¿De qué tratará Challengers?

Según el mismo portal de noticias, la cinta es un drama romántico que se centrará en el competitivo mundo del tenis profesional, en el que la exjugadora y ahora entrenadora Tashi, interpretado por Zendaya, transforma a su marido Art (Mike Faist) en un campeón de Grand Slam. Luego de una serie de derrotas, Tashi registra a su esposo en un evento llamado Challenfer, el nivel más bajo de los torneos profesionales, en donde deberá enfrentarse a Patrick (Josh O’Connor) , el exnovio de Tashi y su antiguo mejor amigo.

Director Luca Guadagnino. Foto: IMDb

¿Quiénes producirán Challengers?

La conocida Amy Pascal, productora de Sony Pictures, se encargará de la producción a través de su compañía Pascal Pictures junto con Zendaya y Luca Guadagnino. Justin Kuritzkes será el encargado de escribir el guion.