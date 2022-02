La película The Batman, dirigida por Matt Reeves, está próxima a estrenarse y ya tiene fecha confirmada para la preventa. No obstante, el actor Robert Pattinson, quien interpreta al Hombre Murciélago, ha pedido hacer una trilogía con su papel de Bruce Wayne.

Durante una entrevista con Fandango, Robert Pattinson expresó que quiere ser Bruce Wayne para una posible trilogía de The Batman. “ Estoy dispuesto a hacerlo tantas veces como la gente quiera verlo, de verdad . Quiero decir que tengo que sacar este primero. Pero sí, quiero decir que he hablado con Matt sobre la idea de hacer una trilogía y eso sería maravilloso. Realmente disfruté mucho el proceso y es un personaje tan divertido de interpretar. Y sí, eso sería encantador. Encantador”, comentó sobre su petición.

A pesar de que Warner Brothers no ha confirmado una trilogía, esto dependerá del éxito que tenga la primera parte. Además, el estudio cinematográfico ya tiene experiencia en malas rachas tras el fracaso de Batman vs Superman: el origen de la justicia del 2016, y la Liga de la Justicia del 2018.

