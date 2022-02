Oscar 2022: Spider-Man y Shang-Chi sacan cara por Marvel en la premiación

Los Premios Oscar 2022 se llevarán a cabo el próximo 27 de marzo y la Academia ya compartió la lista completa de nominados. Para alegría de los fanáticos, Marvel Studios hizo acto de presencia nuevamente y tiene altas probabilidades de llevarse el oro a casa.

Si bien el estudio postuló a varias categorías, incluida mejor película, cuenta con Spider-Man y Shang-Chi como sus representantes. La competencia no será fácil en esta última edición, pero no sería la primera vez que un film de superhéroes sorprenda.

En esta ocasión, Marvel Studios solo logró cupos para la categoría de mejores efectos visuales. A continuación, te compartimos la lista de nominados entre los que figuran la tercera entrega del Hombre Araña y la primera cinta del maestro de kung fu.

Dune: Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor y Gerd Nefzer

Sin tiempo para morir: Charlie Noble, Joel Green, Jonathan Fawkner y Chris Corbould

Spider-Man: no way home: Kelly Port, Chris Waegner, Scott Edelstein y Daniel Sudick

Free guy: Swen Gillberg, Bryan Grill, Nikos Kalaitzidis y Daniel Sudick

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos: Christopher Townsend, Joe Farrell, Sean Noel Walker, Dan Oliver.

Spider-Man: no way home mostró cómo Peter Parker no pudo lidiar con la exposición de su identidad superheroica. Luego de pedir ayuda a Doctor Strange para que todo el mundo lo olvide, el hechizo termina mal y atrae amenazas de otros mundos alternos.

Shang-Chi reveló cómo Shaun confronta su pasado tras un encuentro con el grupo terrorista Los diez anillos. Él debe enfrentarse a enemigos que pensó que había dejado atrás cuando se vio atraído por la red de la misteriosa organización de la cual forma parte su padre.