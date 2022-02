Oscar 2022: Andrew Garfield es felicitado por Tobey Maguire y Tom Holland

Aunque la emoción por Spider-Man: no way home ha quedado atrás, el trío arácnido conformado por Andrew Garfield, Tobey Maguire y Tom Holland continúa siendo noticia para sus seguidores. En esta ocasión, luego de conocerse los nominados al Oscar 2022, el protagonista de Tick, tick... boom! recibió una nominación como mejor actor, por lo que fue felicitado inmediatamente por sus compañeros.

En su paso por el podcast Happy sad confused, el conductor Josh Horowitz le consultó a Garfield si había recibido alguna congratulación por parte de Maguire y Holland.

PUEDES VER: Robert Pattinson sufrió accidente en rodaje de The Batman

“¡Sí, recibí! Recibí un dulce, dulce mensaje de texto de Tom y Tobey. Muy, muy dulce. Los hermanos arácnidos están en acción hoy y han sido un gran apoyo. Es muy bonito”, respondió el actor.

Es posible que este mensaje haya sido enviado por el grupo de WhatsApp que tienen los tres actores, según reveló Tom Holland en diciembre del 2021.

Luego de su reunión en Spider-Man: no way home, el trío de Peter Parkers logró congeniar muy bien dentro y fuera de la pantalla.

Andrew Garfield y Tick, Tick...boom!

En Tick, Tick... boom!, película original de Netflix, Andrew Garfield interpretó a Jonathan Larson, un músico que, cerca de los 30 años y lleno de ansiedad, sueña con brillar en Broadway componiendo obras teatrales.

Para el papel no solo aprendió a tocar un poco el piano, sino que también tuvo que educarse en el canto. El resultado fue una actuación conmovedora.

En la gala del Oscar 2022, Andrew Garfield competirá contra Benedict Cumberbatch (El poder del perro), Will Smith (Rey Richard), Javier Bardem (Being the Ricardos) y Denzel Washington (The tragedy of Macbeth).