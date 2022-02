La serie El Señor de los Anillos, los Anillos del Poder será estrenada dentro de pocos meses. La primera película de El Señor de los Anillos se estrenó hace más de 20 años. Ante el éxito que consiguió la trilogía, los directores Patrick McKay y John D. Payne decidieron lanzar una entrega sobre los anillos del poder. A pesar de ello, no todos los y las fans están de acuerdo con el proyecto.

En la Tierra Media está creciendo un poder maligno que desea controlar a los humanos en Númenor, de donde el personaje de Aragorn, de la trilogía de El Señor de los Anillos, pertenecía. Sin embargo, llega el villano Sauron a dominar al pueblo. Se estima que los eventos suceden antes de la aparición de Frodo.

Anteriormente, ya se conocía la noticia que el personaje de Elrond volvería a la Tierra Media, pero ya no lo interpretará el actor Hugo Weaving, sino Robert Aramayo. Asimismo, hay nombres que ya se habían escuchado en la trilogía de El Señor de los Anillos como Isildur, quien fue uno de los jinetes de un Nazgûl. Este es el elenco confirmado:

El día 10 de febrero del 2022, la revista Vanity Fair reveló fotos exclusivas del elenco y rodaje de El Señor de los Anillos: los Anillos del Poder.

Las opiniones de los y las fans de El Señor de los Anillos está dividida ante el primer vistazo de las imágenes de la nueva serie. Algunos comentarios indican que están en contra de la participación de un actor negro, el puertorriqueño Ismael Cruz Córdova, quien dará vida al elfo Arondir.

A ver que la Serie de El Señor de los Anillos ya está hecha, no van a volver a grabar toda la serie con el casting que vosotros consideréis correcto, basta ya de llorar por todo

Desde ya siento un montón de gente disgustada con la serie de El señor de los anillos porque 1. No es como los libros. 2. No es como las películas. Qué pereza...

No pienso ver esa aberración de "El señor de los anillos: los anillos de poder" que esta preparando Amazon Prime.



Lo que me faltaba por ver.



Hay obras de culto que no se tocan. #ESDLA