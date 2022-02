Better call Saul 6: Gus Fring protagoniza nuevo avance de última temporada

Better call Saul, el exitoso spin-off de Breaking bad, empezó a liberar teaser tráilers de su sexta y última temporada. Todo parece indicar que la espera por su estreno se acorta, pero aún faltan más detalles por revelar a los seguidores del programa.

El primer avance reveló que los gemelos Salamanca significarán una gran amenaza para el protagonista en los nuevos capítulos. Ahora, sabemos que Giancarlo Esposito volverá como Gustavo Fring y más de uno se pregunta qué papel desempeñará en la historia.

En el video de 20 segundos, Fring recoge la correspondencia al llegar a su casa. Sin embargo, sus gestos y lenguaje corporal dejan entrever esa doble vida que lleva en la ciudad. Para el mundo público es un próspero empresario, pero también se trata de una temible mente criminal.

En cuanto a la fecha de estreno de Better call Saul 6, la producción no ha confirmado una fecha exacta, pero se presume que llegará el próximo 18 de abril por las pistas que dejó el primer adelanto.

Los Hermanos Salamanca, personajes originales de Breaking Bad, volverán una vez más para la temporada final de Breaking Bad. Foto: Twitter/AMC

¿Qué podemos esperar? Odenkirk comenta el final

En una entrevista para The New York Times, Bob Odenkirk reveló las sensaciones que le ha dejado el final de la serie: “Hay mucho en lo que pensar. Creo que me gusta, pero me quedé bastante aniquilado cuando lo leí en medio de la noche”.

Para el protagonista, el desenlace es un camino desafiante a seguir aunque no sea tan explosivo como el de Breaking bad. “No se siente caricaturesco. Es bastante sustancial creo”, fueron sus últimas palabras al respecto.