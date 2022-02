The Batman: Robert Pattinson y el accidente que sufrió filmando la película de DC Comics

Robert Pattinson, la estrella de The Batman, en una reciente entrevista con el medio GQ, reveló que sufrió un accidente con su muñeca en una de las grabaciones de la película de DC Comics y Warner Bros.

Robert Pattinson como Bruce Wayne y Batman. Foto: Warner Bros. Pictures

Este hecho sucedió mucho antes de que la producción paralizara The Batman por la pandemia; sin embargo, los fanáticos desconocíamos del tema: “ Me rompí la muñeca al principio de todo, haciendo un truco , incluso antes de la COVID-19. Así que toda la primera sección estaba tratando de seguir trabajando, luciendo como un pingüino. Recuerdo cuando eso parecía lo peor que podía salir mal”.

Curiosamente, estas declaraciones de Robert Pattinson han sido después de dos semanas de comentar sobre no ponerse en forma para interpretar al Hombre Murciélago: “Siempre pienso que es realmente vergonzoso hablar sobre cómo te estás ejercitando. Creo que es como una cosa inglesa”, dijo.

Robert Pattinson será el protagonista de un nuevo proyecto del director surcoreano Bong Joon-ho. Foto: Warner Bros. Pictures

“A menos que esté en la forma más increíble, donde la gente es genuinamente curiosa y dice: ‘¿Cómo has logrado la perfección física?’ o lo que sea”, agregó el actor en aquel entonces.

Lo que se sabe del actor por anteriores entrevistas es que no le agrada mucho ejercitarse, ya que es más de mantenerse en forma con su alimentación que ir al gimnasio. No obstante, gracias a The Batman, tuvo que ponerse en forma durante las grabaciones.

Nuevo póster de The Batman. Foto: Warner Bros. Pictures

La nueva y más oscura versión del ‘Justiciero’ de Gotham del director Matt Reeves llega este 4 de marzo a los cines del mundo. Zoë Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Andy Serkis y Jeffrey Wright se unen a Robert Pattinson como integrantes del reparto principal.

Tráiler de The Batman: the Bat and the Cat