Super Bowl 2022: los 5 trailers más esperados que llegarían en el evento deportivo

¿Fanáticos de los trailers? El Super Bowl 2022, uno de los eventos deportivos más grandes de Estados Unidos, enfrentará en esta edición a Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams en un juego que definirá al ganador de la National Football League (NFL). Pero, como es de costumbre, también se mostrarán nuevos adelantos y clips exclusivos del cine, la televisión y el streaming.

La final de la liga de fútbol americano llegará este domingo 13 de febrero. ¿Qué nuevos trailers podrían estrenarse en el evento? En esta nota te contamos cuáles son los más esperados y comentados por los fanáticos.

Top Gun: Maverick

La secuela del clásico de 1986, Top Gun, traerá de vuelta a Tom Cruise y los fanáticos del actor y de la película original, esperan un nuevo adelanto tras 2 años del último lanzado por Paramount Pictures.

Doctor Strange en el multiverso de la locura

Cuando se trata del Super Bowl, Marvel no puede faltar. Así, luego del teaser de Doctor Strange en el multiverso de la locura dentro de la post-créditos de Spider-Man: no way home, este sería el momento perfecto para estrenar su primer tráiler oficial.

Jurassic World: Dominion

Chris Pratt está listo para volver en la tercera parte de la trilogía de Jurassic World: Dominion, la película en la que los dinosaurios están sueltos alrededor de todo el mundo.

El señor de los anillos: los anillos de poder

La nueva serie de Amazon Prime Video basada en los libros de J. R. R. Tolkien, Los anillos de poder, llegará hasta septiembre de este año, por lo que el Super Bowl 2022 sería la ocasión perfecta para lanzar su primer tráiler oficial.

Black Adam

El superhéroe de DC interpretado por Dwayne Johnson tiene preparado su estreno para julio de 2022 y luego de liberar un clip exclusivo hace unos meses, su primer tráiler llegaría este año.