Rápidos y Furiosos 10: Vin Diesel confirma que rodaje iniciará pronto

Rápidos y Furiosos 9 desafió los límites de la lógica, pero la saga de Vin Diesel piensa ir más allá con su décima y última entrega. Las expectativas por el destino de la familia de Dominic Toretto son grandes y parece que no tendremos que esperar mucho para verlo en pantalla grande.

En una reciente publicación de Vin Diesel en Instagram, contó que ha estado disfrutando de NASCAR durante el fin de semana. Gracias a esto, se encuentra inspirado mientras que la producción ya se está preparando para comenzar el rodaje de Fast & Furious 10.

“¡Les envío toda la positividad en este increíble domingo! Los niños y yo acabamos de ver NASCAR aquí en Los Ángeles... Y fue un evento realmente divertido. Todos tenemos esa mentalidad de carreras ahora, ya que estamos a minutos del comienzo de las grabaciones de Fast 10”, dijo en el video.

Cabe resaltar que Fast & Furious 10 estará dividido en dos partes para poder contar el ambicioso desenlace sin perder ningún detalle. Para lograr esto, Diesel desea incluir nuevos personajes y célebres rostros para interpretarlos; uno de ellos es Michael Caine.

¡A todo gas! Foto: Universal

Por otro lado, Vin Diesel también encendió las redes sociales por su rivalidad con Dwayne Johnson. Si bien el protagonista ha insistido para que su compañero regrese como Luke Hobes en el final de la saga, Johnson se negó rotundamente.

“Le dije directamente que no volveré a la franquicia (...) Fui firme, pero cordial con mis palabras y le dije que siempre apoyaré al reparto y siempre me alegraré por el éxito de la franquicia, pero que no hay posibilidad alguna de que vuelva”, dijo a CNN.