El streaming lidera los Óscar 2022

La segunda edición de los premios Óscar en ‘la era covid’ se celebrará el 27 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood.

Netflix ha liderado la lista de nominaciones con El poder del perro (12 candidaturas) dirigida por Jane Campion, que se convirtió en la primera mujer en la historia en ser nominada dos veces en la categoría mejor dirección. El gigante del streaming sumó en total 36 postulaciones con No mires arriba, La hija oscura y el documental La mano de Dios. Otra plataforma, Apple TV+, volverá a los Óscar con CODA, la cinta que adquirió en el festival de Sundance y que compite por la estatuilla a mejor película.

Los grandes estudios también iniciaron la carrera al Óscar. MGM obtuvo su primera nominación a mejor película en décadas por Licorice Pizza. Mientras que Warner Bros. logró posicionarse entre las favoritas con Dune y King Richard (ambos en HBO Max), con 10 y 6 nominaciones. West Side Story y Belfast obtuvieron siete nominaciones, mientras que King Richard fue nominado en seis categorías.

Además de la ausencia del director de Dune, Denis Villeneuve, de la lista de mejores directores (y la ausencia de actrices afroamericanas), para New York Times, este año tuvo varios desaires, como la ausencia de Lady Gaga y Jared Leto. “House of Gucci quedó completamente desnuda el martes, ya que los exganadores Lady Gaga y Jared Leto fueron desairados por la academia. Pocas actuaciones de este año se hablaron más –tanto por el público como por los propios dos actores– y la alfombra roja será un poco menor por su ausencia”.

Pero ha sido la oportunidad para que Kristen Stewart, Beyoncé y Kirsten Dunst fueran nominadas por primera vez. Aunque Dunst tendría más probabilidades por protagonizar El poder del perro, Stewart ha sido halagada por la crítica por su interpretación de Lady Di.

Otra favorita es la ganadora del Óscar Nicole Kidman. La actriz que se llevó la estatuilla por interpretar a Virginia Woolf dijo que su actual candidatura por Being the Ricardos es “más intensa, más apreciada”. “Creo que por lo que implicaba interpretar ambos papeles y tratar de interpretar a Lucy Ricardo y Lucille Ball, y simplemente por la magnitud de eso. Se sintió como una empresa enorme, pero también es solo alegría. Creo que todo el mundo dice: ‘Oh, bueno, simplemente eliges y eliges’. No, se trata en gran medida de que un director te elija para interpretar un papel. Soy muy afortunada de tener este papel”.

Penélope Cruz y Javier Bardem nominados

España celebró ayer la nominación de la pareja de actores Penélope Cruz y Javier Bardem por Being the Ricardos y Madres paralelas, respectivamente. “Han alcanzado este hito”, escribía El País. En tanto, la actriz contaba que recibió la noticia de su nominación a mejor actriz al lado de su esposo. “Todas las veces lo he vivido con una emoción increíble, pero lo de hoy ha sido más fuerte para mí. Por estar nominada junto a Javier (Bardem), por ser una película de Pedro (Almodóvar) y por la forma de vivir ese personaje. Necesito procesarlo”, declaró la actriz madrileña. “Él no reaccionaba, le he tenido que gritar”.

Cruz agradeció a Almodóvar y añadió que la película también habla de la memoria. “Me gusta que la memoria histórica esté presente a través del mensaje de Pedro, que pueda viajar. Además lo hace desde un lugar que habla de los derechos humanos y va más allá de los debates políticos. Cada persona podrá mirar en su historia y encontrar alguna lección para no repetir los mismos errores. Me habría hecho muchísima ilusión ver a Pedro entre los directores, pero él no puede estar más feliz por nosotros”. ❖