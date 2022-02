Oscar 2022: ¿quiénes son los nominados de Latinoamérica a los premios de la Academia?

Las películas The power of the dog (El poder del perro), con 12 nominaciones; Dune, con 10; Belfast, con 7, y West side story, con la misma cantidad, son los títulos que se encuentran encabezando las nominaciones a los Oscar 2022.

La ceremonia más esperada por la industria cinematográfica de Hollywood, los Premios Oscar, se celebrará el próximo 27 de marzo. La Academia confirmó que este año la gala tendrá presentador o presentadora, pero aún no ha revelado de quién se trataría. Por otra parte, América Latina se encuentra presente dentro de las nominaciones. Entérate qué producciones compiten por la ansiada estatuilla dorada.

Emilio Fernández habría sido el modelo que inspiró el diseño del premio Oscar. Foto: AFP

Nominados provenientes de América Latina

Latinoamérica se encuentra representada con diversas nominaciones en distintas categorías, como Bestia, producción del chileno Hugo Covarrubias que compite como mejor cortometraje animado. Asimismo, Raya y el último dragón, del mexicano Carlos López Estrada, que podría ganarse una estatuilla como mejor película animada.

Además, pese a no estar considerado para obtener el galardón a mejor dirección, el mexicano Guillermo del Toro puede presumir de las múltiples nominaciones de su cinta Nightmare alley (El callejón de las almas perdidas), la cual se encuentra disputando un Oscar como mejor película.

Nightmare Alley es la gran apuesta del galardonado director mexicano Guillermo del Toro por el cine noir o negro. Foto: Searchlight Pictures

¿Por qué Perú no logró ser nominada a los Oscar con Manco Cápac?

Manco Cápac, el filme grabado íntegramente en Puno, en español y en quechua, narra la historia de Elisbán, un joven que llega a la ciudad con apenas dos soles y un chip de celular por una promesa de trabajo que nunca se cumple, y solo y sin dinero intenta sobrevivir a las adversidades de una urbe que, mientras festeja los carnavales, lo ignora y agrede a cada paso.

Gracias a la profundidad de su historia y su carácter social, Manco Cápac fue una de las 93 películas preseleccionadas para los Premios Oscar 2022, en la categoría mejor película extranjera. Sin embargo, no logró ser escogida entre las cinco mejores, por lo que lamentablemente no concursará por la tan ansiada estatuilla dorada.