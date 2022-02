Obi-Wan Kenobi: revelan póster oficial de la serie y fecha de estreno

Tras el éxito de The Mandalorian y El libro de Boba Fett, una vez más, Star Wars le regala a los y las fans una de las series más esperadas. Entérate aquí sobre el próximo estreno de Obi-Wan Kenobi, el personaje amado por todos. Además, de un inesperado actor que estará participando en la producción.

La serie de Obi-Wan Kenobi está ambientada a unos años después de los sucesos ocurridos en Star Wars, episodio 3: la venganza de los Sith, el cual se estrenó el 16 de mayo del 2005.

Luego de la Orden 66, mandada por el emperador Palpatine, los y las jedis tuvieron que esconderse del Imperio. Uno de ellos es Obi-Wan Kenobi, quién se encargó de ocultar a los hijos de Anakin Skywalker, ahora Darth Vader, y Padmé Amidala. Él se queda en Tatooine con Luke, quien tendrá que protegerlo desde lejos. Además, Obi deberá tener cuidado con los cazadores de jedis.

Según la directora Deborah Chow, el personaje de Anakin aparecerá en la serie de Obi-Wan Kenobi, interpretado por Hayden Christensen, una vez más. Sin embargo, estará bajo el casco de un joven Darth Vader. “No podíamos contar la historia de Obi-Wan Kenobi sin referirnos a Anakin o Vader”, opina Chow en un preview.

El actor británico Ewan McGregor volverá a ser Obi-Wan Kenobi. Él está muy emocionado, al conocer que su compañero Hayden Christensen será Anakin Skywalker. Algunos actores que se suman al elenco son Moses Ingram, Joel Edgerton, Rupert Friend, Kumail Nanjiani (Eternals), entre otros.

El afiche oficial se publicó el 9 de febrero del 2022. En éste indican que la fecha de estreno de la serie de Obi-Wan Kenobi será el 25 de mayo del mismo año .

La serie de Obi-Wan Kenobi estará disponible en la plataforma streaming de Disney Plus . Cabe recordar que, para ver el contenido de forma exclusiva, se necesita una subscripción previa. En la página hay películas, series y documentales que son parte de la saga de Star Wars.

Ante la revelación del póster oficial, Twitter ha sido invadido por los y las fans de la saga de Star Wars, quienes expresan toda su emoción al volver a ver a su personaje favorito. Algunos comentarios mencionan que esperan ver alguna batalla entre Obi-Wan y Darth Vader.

105 days until Ewan McGregor is back on our screens as Obi-Wan Kenobi.



105 days until Hayden Christensen is back on our screens as Anakin Skywalker/Darth Vader.



105 days until they’re back on our screens in Star Wars for the first time in 17 years pic.twitter.com/n11poqrJjq