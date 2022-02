Kraven el Cazador: Russell Crowe se une a la película derivada de Spider-Man: no way home

Las películas de Spider-Man en el UCM fueron un éxito y más de un fanático especuló con que Kraven el Cazador sería la principal amenaza en la tercera entrega. Sin embargo, contrario a esto, el villano tendrá su propia película bajo el sello de Sony.

Hasta el momento, se sabe que el protagónico de Kraven será interpretado por Aaron Taylor-Johnson. Ahora, ha salido a la luz que Russell Crowe, conocido por su protagónico en Gladiator, ha firmado para formar parte de la cinta del villano, no obstante, aún no se sabe qué papel interpretará.

Aaron Taylor-Johnson como Kraven el Cazador. Foto: composición Sony/ Twitter The Top Comic

Russell Crowe en películas de superhéroes

Esta no será la primera vez que Russell Crowe participa en una película de Marvel Comic, anteriormente ha filmado para la esperada secuela del UCM, Thor: love and thunder, donde interpreta a Zeus. Además, el prestigioso actor interpretó al padre de Superman, Jor-El en Man of Steel.

Por otro lado, la confirmación del ingreso de Crowe a Kraven el Cazador podría ser un indicador de que el largometraje estaría pronto de comenzar su grabación.

Russel Crowe como Jor-El, el padre de Super-Man. Foto: Warner Bros.

Kraven el Cazador y Spider-Man

Kraven será la tercera franquicia derivada de Spider-Man que Sony llevará a la pantalla grande. Venom de Tom Hardy fue el primero y ahora Morbius de Jared Leto, cinta que estrena el 31 de marzo.

Los escritores de No way home, Chris McKenna y Erik Sommers, confirmaron recientemente que Kraven era originalmente el villano de la tercera película, pero Kevin Feige y Marvel Studios cambiaron la historia por la ya conocida del multiverso.