Inventando a Anna: cómo Julia Garner creó a la protagonista de la serie de Netflix

Julia Garner deja atrás sus papeles como Ruth Langmore en Ozark y como Ellie en Maniac, para ponerse en la piel de la estafadora Anna Delvey en Inventando a Anna, serie que se estrenará el próximo 11 de febrero en Netflix. La producción está basada en el artículo de Jessica Pressler: How Anna Delvey tricked New York’s party people publicado por New York Magazine.

Julia Garner como Anna Delvey en Inventando a Anna. Foto: Netflix

Luego de sus aclamadas interpretaciones en Ozark y The assistant, Julia Garner se convierte en la joven Anna Delvey en su próxima serie, que promete será todo un éxito de Netflix. Inventing Anna o Inventando a Anna es una creación de la guionista Shonda Rhimes, conocida por ser la creadora de Grey’s anatomy y Bridgerton.

Inventando a Anna. Julia Garner como Anna Delvery. Foto: Netflix

¿De qué trata Inventando a Anna?

La nueva producción sigue a Vivian, interpretado por Anna Chlumsky, una periodista que investiga el caso de Anna Delvey, una heredera alemana que muestra en Instagram su lujoso estilo de vida, logrando obtener la confianza y la fortuna de la élite de Nueva York. Sin embargo, la duda recae en si es una de las más grandes estafadoras de la ciudad o simplemente ha cumplido con el sueño americano. Ambas desarrollarán un oscuro y divertido vinculo mientras Anna espera su juicio y la reportera lucha contra el tiempo para descubrir quién es realmente Anna Delvey.

Julia Garner como Anna Delvery junto al director David Frankel. Foto: Netflix

¿Cuándo se estrena Inventando a Anna?

La serie de Netflix basada en hechos reales y que creó mucha controversia en Nueva York llega a la plataforma de streaming este 11 de febrero .

Elenco de Inventando a Anna

Además de Anna Chlumsky y Julia Garner, el elenco está compuesto por Arian Moayed, Alexis Floyd, Anders Holm, Terry Kinney, Katie Lowes, Jeff Perry, Anna Deaver Smith y Laverne Cox.

Inventando a Anna. Laverne Cox como Kacy Duke, Katie Lowes como Rachel, Julia Garner como Anna Delvery, Alexis Floyd como Neff Davis. Foto: Netflix

Tráiler oficial