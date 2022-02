Más allá de Los Simpson, otra de las icónicas series creadas por Matt Groening es Futurama. El irreverente formato enfocado en el público adulto llegó a la TV en 1999 y se ha visto interrumpida en ciertas ocasiones. No obstante, sus fans se muestran emocionados con cada episodio que se anuncia.

En ese sentido, un reciente reporte de la revista Variety ha confirmado que Hulu ha ordenado una nueva temporada, la cual contará con un total de 20 capítulos. La producción iniciará este mes para un estreno programado en el 2023.

Futurama tendrá nueva temporada en Hulu. Foto: Hulu

En cuanto a las estrellas que regresarán, el citado medio ha detallado que volverán los siguientes actores de voz: Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr y David Herman.

Sin embargo, quien todavía no ha confirmado su presencia es John DiMaggio (Bender y otros personajes menores en la ficción). No obstante, Variety mencionó que el equipo busca el regreso del artista. De no darse el caso, la interpretación vocal para el querido robot caería en manos de otro intérprete.

Futurama es una de las creaciones más popular de Matt Groening, la mente maestra detrás de Los Simpson. Foto: difusión

Con la llegada del proyecto a Hulu, el icónico formato animado marcaría su segunda vez que ve un revival desde su primer arribo a la pantalla chica en los años 90.

“Lo que me gusta de la animación es que es posible que un programa de éxito haga una pausa y se reanude años después, incluso en una plataforma diferente, y continúe justo donde lo dejó. Futurama es una de esas series”, dijo Marci Proietto, directora de 20th Television Animation.

¿De qué trata Futurama?

Futurama se centra en la vida de Philip Fry (Billy West), un repartidor de pizzas de 25 años que se congela accidentalmente el 31 de diciembre de 1999 y se despierta 1.000 años después. De esta manera tiene un nuevo comienzo en la vida y un ‘diverso’ grupo de amigos, entre los que se encuentran: Leela (Katey Sagal), una dura pero encantadora alienígena tuerta, y Bender, un robot que posee características y defectos humanos.

Por lo pronto, no se tiene una fecha exacta para el estreno de la nueva temporada. Asimismo, se espera que forme parte del catálogo de contenido de Star Plus para su llegada a Latinoamérica.